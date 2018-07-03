Джокович победил Тенниса Сандгрена в первом круге Уимблдона

Серб Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2018. В первом круге экс-первая ракетка мира обыграл Тенниса Сандгрена из США.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Де Минаур (Австралия) - Марко Чеккинато (Италия, 29) - 6:4, 6:7(6:8), 7:6(7:5), 6:4

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Миша Зверев (Германия) - 6:4, 6:3, 6:4

Жиль Симон (Франция) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:1, 7:6(7:5), 6:1

Новак Джокович (Сербия, 12) - Теннис Сандгрен (США) - 6:3, 6:1, 6:2