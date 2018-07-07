Дьяченко проиграла Остапенко в третьем круге Уимблдона

Россиянка Виталия Дьяченко в третьем круге Уимблдона проиграла Елене Остапенко из Латвии со счетом 0:6, 4:6. Напомним, что именно Дьяченко обыграла на турнире другую россиянку Марию Шарапову.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Остапенко (Латвия, 12) – Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия, Q) – 6:0, 6:4

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – Анетт Контавейт (Эстония, 28) – 6:2, 6:3