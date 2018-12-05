Девять россиянок - в заявочном листе Australian Open

Девять россиянок вошли в заявочный лист первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Australian Open – Дарья Касаткина (10-е место в рейтинге WTA от 3 декабря), Мария Шарапова (29-е), Анастасия Павлюченкова (42-е), Екатерина Макарова (57-е), Екатерина Александрова (71-е), Евгения Родина (77-е), Маргарита Гаспарян (92-е), Анастасия Потапова (94-е) и Анна Блинкова (96-е).

Светлана Кузнецова, занимающая в мировой классификации 107-е место, стала пятой запасной.

В заявку вошли все теннисистки топ-100, кроме Агнешки Радванской, завершившей карьеру. Тимеа Бачински, Лаура Зигмунд и Бетани Маттек-Сэндз, восстановившиеся после травм, воспользовались правом защищенного рейтинга.