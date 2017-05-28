Даниил Медведев: "После Индиан-Уэллса у меня диагностировали мононуклеоз"

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью "СЭ" объяснил, по какой причине не смог доиграть матч первого круга Roland Garros против француза Бенжамена Бонзи. По словам спортсмена, он не готов играть даже три сета из-за мононуклеоза.

– Что случилось в матче? Судороги – мышцы свело. Я был объективно не готов играть матч в формате пяти сетов, – сказал Медведев. – Последние два с половиной месяца у меня были тяжелыми. После Индиан-Уэллса я очень плохо себя чувствовал – вернулся домой. У меня была гнойная ангина, а потом диагностировали мононуклеоз. Долго восстанавливался. Сыграл на "Мастерсе" в Монте-Карло только потому, что попал в основную сетку, но, честно говоря, не был к этому готов. Сдал тест – мононуклеоз вроде бы ушел. Отправился в Будапешт, но, видимо, был не готов физически, поэтому потянул заднюю поверхность бедра. Много занимался с физиотерапевтом. Сейчас уже чувствую себя намного лучше. И теннис показываю неплохой, но все же не готов играть даже три сета. На предыдущем турнире в Лионе Жиль Симон в третьей партии меня просто убил. И здесь меня "свело".

– Получается, не можете доиграть второй матч в формате пяти сетов подряд.

– Да уж. Но против Новака Джоковича в Кубке Дэвиса были, скорее, психологические проблемы. А сейчас действительно не готов физически. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Даниила Медведева