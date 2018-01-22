Чон Хен – о победе над Джоковичем: "Сегодня мои мечты сбылись"

Кореец Чон Хен после победы над сербом Новаком Джоковичем в 1/8 финала Australian Open отметил, что готов был провести на корте еще несколько часов. Он также добавил, что в детстве именно Джокович был его кумиром, и он старался его во всем копировать.

Напомним, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3) в пользу 21-летнего корейца. Его соперником по четвертьфиналу будет американец Теннис Сандгрен.

– В детстве Джокович был моим кумиром, поэтому я во всем старался его копировать, – приводит пресс-служба турнира слова Хена. – Я вел 2:0 по сетам и если бы проиграл третий, то в запасе было бы еще две партии. Я был готов провести на корте еще пару часов. Я моложе Новака, так что мне все равно. Сегодня мои мечты сбылись.