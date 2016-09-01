03:36 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Чилич переиграл Стаховского в трех сетах

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Хорват Марин Чилич нанес поражение украинцу Сергею Стаховскому в матче второго круга US Open в трех сетах – 6:1, 6:2, 6:3. Его следующим соперником будет американец Джек Сок.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Чилич (Хорватия, 7) – Стаховский (Украина) – 6:1, 6:2, 6:3

Харрисон (США) – Раонич (Канада, 5) – 6:7 (4:7), 7:5, 7:5, 6:1

Альмагро (Испания) – Куэвас (Уругвай, 18) – 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (11:9)

Сок (США, 26) – Зверев (Германия) – 6:1, 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/1/

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