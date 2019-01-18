17:09 | Теннис — "Большой шлем"

Чилич обыграл Вердаско и вышел в четвертый круг Australian Open

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Хорватский теннисист Марин Чилич в третьем круге Australian Open обыграл испанца Фернандо Вердаско4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:3.

В следующем раунде он встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который ранее победил россиянина Карена Хачанова.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Марин Чилич (Хорватия, 6) - Фернандо Вердаско (Испания, 26) - 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:3

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