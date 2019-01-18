Чилич обыграл Вердаско и вышел в четвертый круг Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич в третьем круге Australian Open обыграл испанца Фернандо Вердаско - 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:3.

В следующем раунде он встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой, который ранее победил россиянина Карена Хачанова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия, 6) - Фернандо Вердаско (Испания, 26) - 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:3