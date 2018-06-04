Анна Чакветадзе: "Шарапова была готова лучше Серены Уильямс"

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе заявила, что судя по результатам предыдущих матчей Открытого чемпионата Франции, россиянка Мария Шарапова была готова лучше американки Серены Уильямс к игре четвертого раунда турнира.

Ранее экс-первая ракетка американка Серена Уильямс снялась с матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции против Шараповой. Россиянка без борьбы прошла в четвертьфинал.

- Встреча Шараповой и Уильямс обещала быть интересной. Считаю, Серена поосторожничала, - цитирует "РИА Новости" Чакветадзе. - Якобы она повредила руку во время вчерашнего матча в паре. Ей показалось, что подача стала слабее, чем обычно. На пресс-конференции Уильямс сказала, что без подачи ей будет тяжело играть. Но в ее карьере никогда не было момента, чтобы она снималась с турнира Большого шлема. Думаю, Серена проявила осторожность. Судя по предыдущим матчам, Маша (Шарапова) была готова лучше.

У Шараповой следующая игра по сетке с победительницей пары (Гарбинье) Мугуруса – (Леся) Цуренко. Лучше было бы держать тонус, а не получать паузу. Но с другой стороны, она сможет восстановиться. Хотя нельзя сказать, что во время предыдущих матчей Маша сильно устала. Все-таки лучше было бы сыграть.