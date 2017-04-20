Виктория Азаренко: "Без меня игроки сборной набрались опыта, а не рассчитывали, что я приеду и буду всех спасать"

Теннисистка сборной Белоруссии Виктория Азаренко подчеркнула, что чувствует себя лидером команды в полуфинальном матче Кубка федерации против Швейцарии. Сама экс-первая ракетка мира на корт не выйдет, но будет присутствовать на играх. В составе сборной сыграют Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко.

- В данном случае я ощущаю себя лидером команды в плане психологическом, - цитирует sputnik.by Азаренко. - Мне приятно видеть, что девочки смогли выиграть четвертьфинал. И те разы, когда у меня не получалось приехать, они смогли набраться опыта, а не рассчитывать, что я приеду и буду всех спасать. Шанс победить у нас есть, я в этом не сомневаюсь.