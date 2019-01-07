Стал известен состав сборной России в первом раунде Кубка Федерации

Стал известен состав сборной России по теннису в первом раунде Кубка Федерации, сообщает пресс-служба ФТР.

В заявку сборной России вошли Дарья Касаткина (10-е место в мировом рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (42), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталья Вихлянцева (135). Капитан сборной – Игорь Андреев.

Российская сборная начнет сезон в Группе I (зона Европа/Африка). В группе А кроме россиянок сыграют и команды Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Дании и Швеции. Турнир пройдет 6 – 9 февраля в польском городе Зелена Гура. В группе "В" встретятся сборные Великобритании, Венгрии, Греции, Грузии, Сербии, Словении, Турции, Хорватии. Их поединки состоятся в те же сроки в Англии.

Сборные, оказавшиеся в одной группе, будут разделены на две дополнительные подгруппы. В каждой подгруппе соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. Жеребьёвка, в которой определится состав подгрупп, пройдет 14 января.

Сборная России является четырехкратным обладаталем Кубка Федерации (2004, 2005, 2007 и 2008).