Шамиль Тарпищев: "Шансы России и Латвии примерно одинаковы"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что матч Кубка федерации с Латвией получится непростым. Матч состоится в Ханты-Мансийске 21 и 22 апреля.

– Матч будет сложным. Выбор покрытия в нем тоже сыграет немаловажную роль, ведь лидеру команды Латвии Елене Остапенко посложнее играть на грунте, чем на обычном покрытии. Кроме того, такой выбор был обусловлен тем, что мы учли пожелания наших игроков, для которых сейчас начинается грунтовый сезон, – цитирует "ЮграМегаспорт" Тарпищева. – К сожалению, в Ханты-Мансийске не выступит травмированная Дарья Касаткина, которая обычно очень удачно играет против Остапенко. Зато, думаю, у нас есть определенное преимущество в парной комбинации. У нас играют олимпийские чемпионки, сильнейшая на сегодня пара в мире Екатерина Макарова и Елена Веснина. В остальном шансы примерно одинаковы, невозможно отдать предпочтение какой-то одной команде.