Шамиль Тарпищев: "Результаты сборной на Кубке федерации зависят от решений Мыскиной"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что женская сборная России способна обыграть любого соперника, но результаты ее выступления на Кубке федерации во многом зависят от решений капитана Анастасии Мыскиной. Также Тарпищев, рассуждая о задачах мужской сборной, отметил, что победы не являются приоритетом.

– У нас очень сильная женская сборная, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Одна из сильнейших в мире, так что наши девчонки могут выиграть все. Могут обыграть любого соперника. Так что результаты нашей сборной на Кубке федерации во многом зависят от капитана (Анастасии Мыскиной), от ее решений.

Мужская сборная? У нас молодая команда, которой надо дать время набраться опыта. Сейчас мы бьемся за качество игры, а не за результат. Мы думаем о будущем, и это творческий вопрос. Поэтому говорить о больших победах на Кубке Дэвиса в 2017 году не стоит.