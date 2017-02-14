14:54 | ТЕННИС — Кубок федерации

Шамиль Тарпищев: "Матч с Бельгией планируется в Москве, но может пройти и в регионах"

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что проведение матча плей-офф Мировой группы Кубка федераци между сборными России и Бельгии изначально запланировано в Москве. Однако, по его словам, ФТР готова рассмотреть предложения из регионов. Встреча пройдет в России 22-23 апреля. Победитель матча получит право выступить в Мировой группе Кубка федерации в сезоне-2018.

- Отлично, что играем в России. Вообще у нас изначально стоит местом проведения Москва, так как Кубок Дэвиса и Кубок федерации – турниры особо значимые. С регионами я не разговаривал. Если будут предложения от них, рассмотрим, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20170214/1116324868.html

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