Шамиль Тарпищев: "Матч с Бельгией планируется в Москве, но может пройти и в регионах"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что проведение матча плей-офф Мировой группы Кубка федераци между сборными России и Бельгии изначально запланировано в Москве. Однако, по его словам, ФТР готова рассмотреть предложения из регионов. Встреча пройдет в России 22-23 апреля. Победитель матча получит право выступить в Мировой группе Кубка федерации в сезоне-2018.

- Отлично, что играем в России. Вообще у нас изначально стоит местом проведения Москва, так как Кубок Дэвиса и Кубок федерации – турниры особо значимые. С регионами я не разговаривал. Если будут предложения от них, рассмотрим, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева.