Шамиль Тарпищев: "Итог первого дня матча Россия - Латвия закономерен"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал закономерным итог первого дня матча плей-офф Мировой группы II Россия - Латвия. Анастасия Павлюченкова победила Анастасию Севастову (6:3, 2:6, 6:4). Елена Остапенко сравняла счет, выиграв у Екатерины Макаровой (7:5, 6:4).

- Я считаю результат 1-1 после первого дня матча закономерным, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - И предполагалось, что он может быть таким. В силу того, что Остапенко на грунте выиграла (в 2017 году) "Ролан Гаррос", а Макарова недавно избавилась от травм. И только-только набирает форму. Были варианты, что Макарова может выиграть, но Остапенко была уверена в себе, неплохо играла на своей подаче и действовала чуть быстрее. За счет чего и выиграла