Сборная Японии завоевала право выступить во второй Мировой группе Кубка федерации-2019

Японки Мию Като и Макото Ниномия одержали победу над британками Джоанной Контой и Хизер Уотсон в решающем матче плей-офф второй Мировой группы. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3.
Таким образом, сборная Японии заработала право выступить во второй Мировой группе Кубка федерации в 2019 году.
Кубок Федерации
Мировая группа II. Плей-офф
Парный разряд
WG II. Плей-офф
Япония - Великобритания - 3-2
Мию Като/Макото Ниномия - Джоанна Конта/Хизер Уотсон - 3:6, 6:3, 6:3
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