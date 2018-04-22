Сборная Японии завоевала право выступить во второй Мировой группе Кубка федерации-2019

Японки Мию Като и Макото Ниномия одержали победу над британками Джоанной Контой и Хизер Уотсон в решающем матче плей-офф второй Мировой группы. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Таким образом, сборная Японии заработала право выступить во второй Мировой группе Кубка федерации в 2019 году.

Кубок Федерации

Мировая группа II. Плей-офф

Парный разряд

WG II. Плей-офф

Япония - Великобритания - 3-2

Мию Като/Макото Ниномия - Джоанна Конта/Хизер Уотсон - 3:6, 6:3, 6:3