Россия проиграла Словакии в матче Кубка федерации

Сборная России потерпела поражение от Словакии в матче плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. В решающем матче россиянка Анастасия Потапова уступила Виктории Кузьмовой - 6:3, 3:6, 4:6.

Таким образом, российские теннисистки лишились шанса сыграть с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.

Кубок федерации

Мировая группа II

Словакия - РОССИЯ - 3:1

Виктория Кузьмова - Анастасия ПОТАПОВА - 3:6, 6:3, 6:4

Яна Чепелова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 6:4, 6:4

Суббота

Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4

Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6