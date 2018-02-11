Россия проиграла Словакии в матче Кубка федерации

Сборная России потерпела поражение от Словакии в матче плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. В решающем матче россиянка Анастасия Потапова уступила Виктории Кузьмовой - 6:3, 3:6, 4:6.
Таким образом, российские теннисистки лишились шанса сыграть с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.
Кубок федерации
Мировая группа II
Словакия - РОССИЯ - 3:1
Виктория Кузьмова - Анастасия ПОТАПОВА - 3:6, 6:3, 6:4
Яна Чепелова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 6:4, 6:4
Суббота
Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4
Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6
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echo2011
Причем тут Мыскина? Очевидно,что на этот турнир,где не считается рейтинг и не зарабатываются деньги,нормальным теннисисткам России попросту наплевать.А на призывах к патриотизму далеко не уедешь.
22:29
fansk
Я из Волгограда, зачем такую ересь писать? Следуя Вашей логике, можно выставить молодежную сборную России на ЧМ-2018, большинство же из основы на ЧМ-2022 вряд ли сыграют... )молодых можно и нужно наигрывать на совсем других соревнованиях совсем другого уровня, а не выставлять играть за страну, тем самым ее позоря, Мыскина, похоже, как человек, полное говно, раз с ней никто сотрудничать не желает, да и авторитета 0
22:11
Электросталец
так одни поражения-макания и есть
22:08
Я из Волгограда
И чего все так взъелись? Самый беззлобный коммент получился у ЧМОки. А остальные как с цепи сорвались. Правильно тут Shast1983.83 написал что перед Олимпиадой все в очередь становятся,чтобы сыграть в команде. Да только далеко не факт,что та же Шарапова,Кузнецова,Веснина и Макарова будут ещё играть в теннис в момент проведения Олимпийских Игр. То есть через 2 с половиной года. А у тех девчонок,что сегодня играли со Словакией, такой шанс попасть на Олимпиаду наверняка будет. И сыграли они действительно достойно,боролись и лапки кверху никто заранее не поднимал. И Калинская и Потапова свои матчи могли и выиграть: немного не хватило удачи и опыта,да и фактор чужих стен ещё никто не отменял. А ведь если бы победили - то тогда и комментов было бы заметно меньше. Ну не любят у нас в стране поздравлять с победой. Вот мокнуть головой в унитаз - это всегда пожалуйста.
21:58
rusfed 2.0
Я не пойму, Мыскина там на 5-летней стажировке, что ль? ) Может, сразу кресло премьер-министра доверить? ) Когда-нибудь да научится )
21:56
tryam
2 недели назад. Вихлянцева вынесла в одну калитку эту Чепелову. Щас что за слив то? Могли спокойно 3-0 побеждать вместо этого Мыскиной искать отмазки очередные. А Тарпищеву бред нести
21:55
tryam
Мда...на самое дно...могли вчера 2-0 вести...если бы дожала рыбарикову в концовке
21:49
Don
Джон....Сильвер, платочек дать, слёзы вытереть?)))
21:40
Джон....Сильвер
Девиз Российского спорта - Все ниже и ниже, все хуже и хуже! Куда не плюнь - фиаско за фиаско! Зато стадионы для футбола самые дорогие построили! Олимпиаду провели, что теперь весь Мир о нас ноги за нее вытирает! Весьма дальновидная в стране политика!
21:33
ОАР-овцы -- гоу хоум
а где же ЭТА...... Кондитерша==писательница==аферистка с недвижимостью в Индии==любительница олигархов??? ОНА ОПЯТЬ СЕГОДНЯ НЕ ПРИШЛА????..... А Я ТАК ЖДАЛ, НАДЕЯЛСЯ И ВЕРИЛ.....
21:29
alexway.67
В какую еще .опу надо опуститься, чтобы убрать Мыскину? В мировую группу 3 или в зону 10 восточно европейской и африканской группы? Ни одна теннисистка из первой сотни не хочет в ее команду. Скоро будет набирать спортсменок из первенства фермерских хозяйств
21:28
Shast1983.83
Просто позорище. Не могли хоть одного игрока нормального уговорить сыграть? Играл пионер отряд какой то. Зато перед олимпиадой все рвутся, очередь занимают, патриоты позорные.
21:24
Michelangelo.ru
Мыскину - вон
21:17
Бней Иегуда
И без Цибули управились.)
21:17