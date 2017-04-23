Доминик Монами: "На парной встрече зрителей стало меньше – это даже лучше для Бельгии"

Капитан сборной Бельгии Доминик Монами после победы в матче плей-офф за выход в Мировую группу Кубка федерации над Россией (3:2) сказала, что через год ее команда будет только сильнее.

- Мы заметили, что на парной встрече стало уже меньше зрителей, но нам было все равно, - сказал Монами. - Это ведь даже лучше для нашей команды. Теперь мы отметим нашу победу, и у нас будем примерно год на подготовку к выступлению в Мировой группе. Уверена, что наша молодая команда будет дальше расти и станет еще сильнее.

- Замену в четвертой одиночной встрече вы спланировали по ходу дня?

- Марина Заневская должна была играть сегодня в любом случае. Элисон ван Уйтванк накануне провела хороший матч против сильной соперницы, но у нее были проблемы со спиной, и она не была готова на 100 процентов. (Антон БАБОШИН)