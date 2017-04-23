Дарья Касаткина: "В концовке не повезло, но мы боролись до последнего"

Дарья Касаткина, в воскресенье отыгравшая за сборную России два матча подряд в проигранной встрече Кубка федерации с бельгийками, отметила, что на пару вышла не в оптимальном состоянии. Также она посетовала на невезение в концовке.

– В начале чувствовала себя немного усталой, физически и ментально, – сказала Касаткина. – Но по ходу игры набрала кондиции, да и Лена мне "напихала" – сказала лучше двигаться, быть ближе к сетке, мешать соперницам, что я и старалась делать. В итоге кое-что начало получаться, мы почти переломили ход матча. Но в концовке немного не повезло, хотя мы и боролись до последнего. По атмосфере все было отлично. Приятно, что болельщики остались так поздно смотреть наш матч, хочу их поблагодарить за это.

Сборная России проиграла матч со счетом 2:3 и не сумела вернуться в мировую группу Кубка федерации (Антон БАБОШИН)