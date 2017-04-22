Анастасия Павлюченкова: "Играла слишком прямолинейно"

Вторая ракетка сборной России в матче Кубка федерации с Бельгией Анастасия Павлюченкова после поражения от Элизе Мертенс (4:6, 0:6) отметила, что соперница увереннее чувствовала себя на грунтовом покрытии.

– Готовилась к матчу как обычно. Единственный минус – провела всего три дня на грунте, и показалось, что этого недостаточно. Чувствовалось, что соперница играла увереннее, лучше двигалась, а я действовала чересчур прямолинейно, как на хардовом корте. Это, считаю, моя главная ошибка. До 4:4 игра была равной, а потом... Мне подсказывали и действовать пошире, и играть покороче – все перепробовала. В конце уже просто не знала, что с ней делать.

Напомним, после двух встреч счет равный – 1:1. Судьба путевки в мировую группу определится в воскресных матчах. (Антон БАБОШИН)