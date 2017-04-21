Анастасия Мыскина: "Состав сборной Бельгии ожидаемый"

Капитан сборной России в Кубке федерации Анастасия Мыскина после жеребьевки матча плей-офф Мировой группы отметила, что сюрпризов сборная Бельгии в плане состава не преподнесла. Встреча, в которой россиянки будут претендовать на возвращение в элитный дивизион турнира, состоится в ближайшие выходные.

– Мы готовимся очень серьезно, настрой боевой, – отметила Мыскина. – Состав сборной Бельгии ожидаемый, мы рассчитывали, что они именно так распределят игроков по одиночному и парному разряду. Покрытие мы выбрали потому, что в апреле всегда на нем играем, все девушки уже готовятся к грунтовому сезону. (Антон БАБОШИН)