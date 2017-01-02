Финн Крог: "Всегда считаю спортсменов "чистыми", пока не доказано обратное"

Норвежец Финн Крог отметил, что хорошо относится к россиянину Сергею Устюгову, который выиграл первые две гонки в рамках "Тур де Ски". По его словам, допинговые скандалы в российском спорте не должны влиять на отношение к честным спортсменам.

– Эта ситуация не должна влиять на всех и каждого. Устюгов из тех парней, которые настроены позитивно и думают только о тренировках, – цитирует VG Крога. – Устюгов очень сильный лыжник. Кажется, что он использует всю волну негатива, чтобы мотивировать себя и показывать хороший результат. Я не читал доклад Ричарда Макларена, но могу понять тех, кто говорит, что отстранение российских лыжников слишком сурово, если нет достаточных конкретных доказательств. Я всегда считаю спортсменов на лыжне "чистыми", пока не будет доказано обратное.