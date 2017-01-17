12:20 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Вылегжанин не нарушал правил своего отстранения"

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что участие Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения от соревнований. Ранее появилась информация, что фамилия 34-летнего спортсмена находится в списке победителей среди мужчин.

– Максим не имеет права выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS и находиться в составе сборной на учебно-тренировочных мероприятиях, – приводит ТАСС слова Вяльбе. – Ничего другого ему не запрещено: он тренировался и будет продолжать подготовку. Эти соревнования никакого отношения к FIS не имеют.

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