Елена Вяльбе: "Вылегжанин не нарушал правил своего отстранения"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что участие Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии не нарушает правил его отстранения от соревнований. Ранее появилась информация, что фамилия 34-летнего спортсмена находится в списке победителей среди мужчин.

– Максим не имеет права выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS и находиться в составе сборной на учебно-тренировочных мероприятиях, – приводит ТАСС слова Вяльбе. – Ничего другого ему не запрещено: он тренировался и будет продолжать подготовку. Эти соревнования никакого отношения к FIS не имеют.