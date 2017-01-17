12:10 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии, несмотря на отстранение FIS

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Российский лыжник Максим Вылегжанин, отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) по подозрению в нарушении антидопинговых правил, принял участие в гонке на чемпионате Удмуртии, информирует пресс-служба Центра спортивной подготовки региона. Фамилия 34-летнего спортсмена находится в списке победителей среди мужчин.

В двух турах чемпионата он одержал две победы. Также Вылегжанин участвовал в турнире "Рождественская лыжня" в Удмуртии.

Ранее организация отстранила шестерых россиян из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2014. Помимо Вылегжанина FIS применила санкции к Евгению Белову, Алексею Петухову и Александру Легкову, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.

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