Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии, несмотря на отстранение FIS

Российский лыжник Максим Вылегжанин, отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) по подозрению в нарушении антидопинговых правил, принял участие в гонке на чемпионате Удмуртии, информирует пресс-служба Центра спортивной подготовки региона. Фамилия 34-летнего спортсмена находится в списке победителей среди мужчин.

В двух турах чемпионата он одержал две победы. Также Вылегжанин участвовал в турнире "Рождественская лыжня" в Удмуртии.

Ранее организация отстранила шестерых россиян из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2014. Помимо Вылегжанина FIS применила санкции к Евгению Белову, Алексею Петухову и Александру Легкову, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.