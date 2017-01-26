09:45 26 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена Вяльбе: "Скорее всего, по четверым лыжникам решение будет таким же, как по Легкову и Белову"

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Глава ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала "СЭ" решение по двум из шести российских лыжников. Накануне отстранение Александра Легкова и Евгения Белова "раздельным решением" антидопинговой панели было продлено на неопределенный срок.

 
Александр ЛЕГКОВ."Доказательств вины Легкова и Белова нет". Мнение адвоката спортсменов

– Правильно ли мы поняли, что если отстранение Легкова и Белова продлили, то им снова нельзя тренироваться с командой?

– Насчет тренироваться, честно сказать, даже не знаю. В заключении написано, что они просто не поменяли своего мнения по поводу участия в соревнованиях.

– Отдельно будете запрашивать этот момент?

– Сейчас запросим. Нам информация просто официальная пришла где-то без пятнадцати одиннадцать вечера.

– Будем дальше бороться за ребят?

– Конечно, а что же еще делать. Я, честно говоря, не очень знаю по поводу Саши Легкова и Жени Белова, у них своя история с адвокатом. Но я так понимаю, что нам всем одинаково все будет по четверым оставшимся.

– Пока нет решения по ним?

– Нет, но я думаю, что сегодня-завтра уже пришлют. Скорее всего, в решении все то же самое будет...

– Что касается Легкова и Белова, как считаете, насколько хорошие шансы на оправдание с учетом того, что один человек из панели все-таки был на нашей стороне?

– Наверное, это хорошо. Но было бы хорошо, если бы все три были на нашей стороне. (Елена СОБОЛЬ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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CanagliaVova

2mobile_actor. Что должны признать лыжники?

22:29 26 января

mobile_actor

Пример ВФЛА у всех росспортчиновников перед глазами. Будут делать большие глаза и отрицать – их федерации тоже могут исключить из международных. Вы этого хотите?

20:49 26 января

савич

Поражает полное бездействие и трусость Вяльбе и чиновников от мин.спорта и НОКа России.Живут по приципу НАС Е... А МЫ МУЖАЕМ.

16:42 26 января

Kapral1980

Ахренеть как же её разнесло то

14:18 26 января

RoyalHunter

hyperion RoyalHunter, через три с половиной недели начнётся.// стало быть через месяц оправдают

12:31 26 января

пошливы

Ну и тренера и чиновники в российском спорте. По засовывали языки в жопы и елозят соплями по губам себе. ПОЗОРИЩЕ!!!

12:20 26 января

rusfed 2.0

Надо в CAS подавать. Они в ускоренном режиме рассмотрят - по аналогии с Рио

11:56 26 января

hyperion

RoyalHunter, через три с половиной недели начнётся.

11:27 26 января

RoyalHunter

а когда ЧМ?

10:46 26 января

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