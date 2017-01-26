Елена Вяльбе: "Скорее всего, по четверым лыжникам решение будет таким же, как по Легкову и Белову"

Глава ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала "СЭ" решение по двум из шести российских лыжников. Накануне отстранение Александра Легкова и Евгения Белова "раздельным решением" антидопинговой панели было продлено на неопределенный срок.
– Правильно ли мы поняли, что если отстранение Легкова и Белова продлили, то им снова нельзя тренироваться с командой?
– Насчет тренироваться, честно сказать, даже не знаю. В заключении написано, что они просто не поменяли своего мнения по поводу участия в соревнованиях.
– Отдельно будете запрашивать этот момент?
– Сейчас запросим. Нам информация просто официальная пришла где-то без пятнадцати одиннадцать вечера.
– Будем дальше бороться за ребят?
– Конечно, а что же еще делать. Я, честно говоря, не очень знаю по поводу Саши Легкова и Жени Белова, у них своя история с адвокатом. Но я так понимаю, что нам всем одинаково все будет по четверым оставшимся.
– Пока нет решения по ним?
– Нет, но я думаю, что сегодня-завтра уже пришлют. Скорее всего, в решении все то же самое будет...
– Что касается Легкова и Белова, как считаете, насколько хорошие шансы на оправдание с учетом того, что один человек из панели все-таки был на нашей стороне?
– Наверное, это хорошо. Но было бы хорошо, если бы все три были на нашей стороне. (Елена СОБОЛЬ)
CanagliaVova
2mobile_actor. Что должны признать лыжники?
22:29 26 января
mobile_actor
Пример ВФЛА у всех росспортчиновников перед глазами. Будут делать большие глаза и отрицать – их федерации тоже могут исключить из международных. Вы этого хотите?
20:49 26 января
савич
Поражает полное бездействие и трусость Вяльбе и чиновников от мин.спорта и НОКа России.Живут по приципу НАС Е... А МЫ МУЖАЕМ.
16:42 26 января
Kapral1980
Ахренеть как же её разнесло то
14:18 26 января
RoyalHunter
hyperion RoyalHunter, через три с половиной недели начнётся.// стало быть через месяц оправдают
12:31 26 января
пошливы
Ну и тренера и чиновники в российском спорте. По засовывали языки в жопы и елозят соплями по губам себе. ПОЗОРИЩЕ!!!
12:20 26 января
rusfed 2.0
Надо в CAS подавать. Они в ускоренном режиме рассмотрят - по аналогии с Рио
11:56 26 января
hyperion
RoyalHunter, через три с половиной недели начнётся.
11:27 26 января
RoyalHunter
а когда ЧМ?
10:46 26 января