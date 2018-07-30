Распродажа ЦСКА, хоккей vs футбол и Дзюбомания

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 30 июля.

ЗВЕЗДА. Распродажа в ЦСКА продолжится? "Наполи" интересуется Фернандесом

Наследие ЧМ-2018 – это не только стадионы, инфраструктура и прочие прелести жизни. Это еще и интерес больших европейских клубов к игрокам сборной России, впервые в своей истории добравшейся до четвертьфинала чемпионата мира. Причем, интерес вполне предметный – 22-летний Головин уже перешел в "Монако", а вскоре его судьбу может повторить еще один армеец. По информации издания Napoli Magazine, ЦСКА и "Наполи" обсуждают возможность переезда в Италию правого защитника москвичей – 27-летнего Мариу Фернандеса.

СПОР. Хоккей в России круче футбола. Почему прав Ковальчук

В стране не утихают дебаты после шуток Артема Дзюбы с Президентом России, которому форвард посоветовал поменять коньки на бутсы. За свой вид спорта вступился Илья Ковальчук, который в эфире ТК "Россия 24" сказал прямо – в нашей стране хоккей – вид спорт №1. 5 причин, почему в нашей стране хоккей на первом месте, Алексей ШЕВЧЕНКО привел здесь.

СПОР. Футбол в России круче хоккея. Почему прав Дзюба

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ абсолютно не согласен с Алексеем ШЕВЧЕНКО и доказывает ему, что футбол для нашей страны важнее, чем игра с клюшками. Чью сторону выберете вы?

МАНИЯ. Дзюба и наш футбол: сколько продлится медовый месяц

На одной из тренировок "Зенита" перед отлетом в Тюмень на матч с "Енисеем" болельщики скандировали: "Дзюба, Дзюба – бог футбола!" После игры с сибиряками Артем получил в подарок от хозяев поля иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе. Глядя на всю эту Дзюбоманию, понимаешь – на данном этапе даже хорошо, что в спортивном департаменте сине-бело-голубых, узнав про интерес к форварду из Китая, в начале июля сформировали такую позицию: "Отдадим не менее чем за сорок миллионов евро". Это выглядело фантастически, но теперь понятно, что Дзюба устроил бы в Поднебесной такое шоу, что покупатели точно не остались бы разочарованными.

ГОНКА. Дзюба как пример для Смолова

Чемпионат России начался не так ярко, как хотелось бы. Но Артем Дзюба показал, что по-прежнему в отличной форме. А вот Федор Смолов вновь допустил результативную ошибку. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ выделяет главное из матчей выходных.

АНАЛИТИКА. Как дебютировали в "Спартаке" Ломовицкий и Ташаев?

В матче с "Оренбургом" (1:0) Массимо Каррера выпустил довольно неожиданный состав. Что показали Ломовицкий и Ташаев, которым, судя по всему, предстоит конкурировать за позицию на правом фланге полузащиты? Аналитика Михаила БОРЗЫКИНА.

СКАНДАЛ. Мастера спорта. Заслуженные?

В субботу и воскресенье весь мир российского спорта переругался из-за наград, которые были вручены футболистам сборной России за выступление на чемпионате мира, где они дошли до 1/4 финала. Восстанавливаем хронологию, кого возмутило вручение званий Заслуженных мастеров спорта игрокам национальной футбольной команды.

МНЕНИЕ. Back to the USSR! О скандале вокруг Гамовой и ЗМС

Игорь РАБИНЕР, при всем уважении к Гамовой, не согласен с ней. В первую очередь, потому что с точки зрения закона – не подкопаешься. Мусэрский заявляет, что звание для него девальвировалось. Но почему он и другие молчали, а не начали бить в набат с тех пор, когда появился пункт 11 приказа Минспорта России от 25 октября 2017 года? Не знали? "Незнание закона не освобождает от ответственности". А пункт этот гласит, что "в порядке исключения звание "Заслуженный мастер спорта России" может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство".

ЗВЕЗДА. Медведева бросила вызов всем. Главное – самой себе

Российская фигуристка Евгения Медведева, перешедшая по окончании прошлого сезона от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и переехавшая в Канаду, определилась с музыкой на предстоящий сезон. Выбор крайне необычный, но этого и стоило ожидать. Не для того Медведева решилась на резкие перемены, чтобы оставаться в прежнем образе, в котором она каталась три года. В общем двукратная чемпионка мира будет катать то, что не катала никогда.

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