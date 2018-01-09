23:04 9 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Канадские спортсмены просят убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду

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Канадский конькобежец Уильям Даттон прризвал Федерацию конькобежного спорта Канады (SSC) убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду-2018. Даттон стал вторым в квалификационном турнире в Канаде на дистанции 500 м, но пробежал на 0,02 секунд медленнее норматива.

"Несмотря на расследование ВАДА и МОК, отстранение всех паралимпийцев, отчет Макларена о государственной поддержке допинга в России, SSC  по-прежнему использует результаты россиян в качестве критерия отбора в олимпийскую сборную Канады. ВАДА боролось за это?

Я призываю SSC поступить правильно и исключить результаты россиян из отборочных критериев сборной Канады, особенно тех, кто был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах", - написал Даттон в Твиттере.

Поддержал Даттона и канадский саночник, трехкратный призер чемпионатов мира Самуэль Эдни.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (6)
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kolos249

Всё это последствия невиданного прогиба и унижения, когда вместо того, чтобы отказаться от участия в ОИ на таких позорных условиях, зачем-то согласились лишиться гимна и флага, нормальной формы, да ещё и заплатить за это унижение 15 млн.долларов. То ли ещё будет на самой Олимпиаде, когда в нейтральных белотряпочников без Родины и флага станут плевать все, кому не лень.

02:45

rusfed 2.0

За Россию без допинга! Это было бы справедливое решение. Какой смысл учитывать допинговые результаты? 00:26 _____________ Какой результат - допинговый? Просвети

00:30

За Россию без допинга!

Это было бы справедливое решение. Какой смысл учитывать допинговые результаты?

00:26

ALEXEY959595

Это надо у чиновников спорта Канады спросить

23:15 9 января

Sergey V.

Какой же канадцы всё-таки подлый и гнилой народ, что Харви, что этот Даттон (интересно, о нем вообще кто-нибудь слышал?)... Дисквалифицировать нужно за подобное антиспортивное поведение.

23:13 9 января

rusfed 2.0

Поясните мне кто-нибудь, каким образом результаты россиян влияют на критерии отбора канадской федерации?

23:12 9 января