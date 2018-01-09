Канадские спортсмены просят убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду

Канадский конькобежец Уильям Даттон прризвал Федерацию конькобежного спорта Канады (SSC) убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду-2018. Даттон стал вторым в квалификационном турнире в Канаде на дистанции 500 м, но пробежал на 0,02 секунд медленнее норматива.
"Несмотря на расследование ВАДА и МОК, отстранение всех паралимпийцев, отчет Макларена о государственной поддержке допинга в России, SSC по-прежнему использует результаты россиян в качестве критерия отбора в олимпийскую сборную Канады. ВАДА боролось за это?
Я призываю SSC поступить правильно и исключить результаты россиян из отборочных критериев сборной Канады, особенно тех, кто был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах", - написал Даттон в Твиттере.
Поддержал Даттона и канадский саночник, трехкратный призер чемпионатов мира Самуэль Эдни.
kolos249
Всё это последствия невиданного прогиба и унижения, когда вместо того, чтобы отказаться от участия в ОИ на таких позорных условиях, зачем-то согласились лишиться гимна и флага, нормальной формы, да ещё и заплатить за это унижение 15 млн.долларов. То ли ещё будет на самой Олимпиаде, когда в нейтральных белотряпочников без Родины и флага станут плевать все, кому не лень.
02:45
rusfed 2.0
За Россию без допинга! Это было бы справедливое решение. Какой смысл учитывать допинговые результаты? 00:26 _____________ Какой результат - допинговый? Просвети
00:30
За Россию без допинга!
Это было бы справедливое решение. Какой смысл учитывать допинговые результаты?
00:26
ALEXEY959595
Это надо у чиновников спорта Канады спросить
23:15 9 января
Sergey V.
Какой же канадцы всё-таки подлый и гнилой народ, что Харви, что этот Даттон (интересно, о нем вообще кто-нибудь слышал?)... Дисквалифицировать нужно за подобное антиспортивное поведение.
23:13 9 января
rusfed 2.0
Поясните мне кто-нибудь, каким образом результаты россиян влияют на критерии отбора канадской федерации?
23:12 9 января