Канадские спортсмены просят убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду

Канадский конькобежец Уильям Даттон прризвал Федерацию конькобежного спорта Канады (SSC) убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду-2018. Даттон стал вторым в квалификационном турнире в Канаде на дистанции 500 м, но пробежал на 0,02 секунд медленнее норматива.

"Несмотря на расследование ВАДА и МОК, отстранение всех паралимпийцев, отчет Макларена о государственной поддержке допинга в России, SSC по-прежнему использует результаты россиян в качестве критерия отбора в олимпийскую сборную Канады. ВАДА боролось за это?

Я призываю SSC поступить правильно и исключить результаты россиян из отборочных критериев сборной Канады, особенно тех, кто был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах", - написал Даттон в Твиттере.

Поддержал Даттона и канадский саночник, трехкратный призер чемпионатов мира Самуэль Эдни.