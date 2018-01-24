В Госдуме отреагировали на запрет МОК проносить на трибуны российский флаг на Олимпиаде-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил, что действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения. Чепиков также добавил, что организация требует основательного реформирования.

– Если кто-то раньше думал, что спорт далек от политики, то сейчас все сомнения развеялись, – цитирует RT Чепикова. – Я считаю, что действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения. Международному олимпийскому комитету требуется реструктуризация, мягко говоря. Это трудно поддается анализу, здравому смыслу. Столько негативной информации за последние два дня, в частности, по Антону Шипулину, по нашим лыжникам… Я считаю, что уже действия МОК показали, что эта организация требует основательного реформирования.

Напомним, что МОК запретил болельщикам во время Олимпиады-2018 проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Играх. Об этом говорится в выписке из регламента соревнований Международного олимпийского комитета, касающейся правил поведения болельщиков на объектах Игр. Также МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

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