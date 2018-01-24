В Госдуме отреагировали на запрет МОК проносить на трибуны российский флаг на Олимпиаде-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил, что действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения. Чепиков также добавил, что организация требует основательного реформирования.
– Если кто-то раньше думал, что спорт далек от политики, то сейчас все сомнения развеялись, – цитирует RT Чепикова. – Я считаю, что действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения. Международному олимпийскому комитету требуется реструктуризация, мягко говоря. Это трудно поддается анализу, здравому смыслу. Столько негативной информации за последние два дня, в частности, по Антону Шипулину, по нашим лыжникам… Я считаю, что уже действия МОК показали, что эта организация требует основательного реформирования.
Напомним, что МОК запретил болельщикам во время Олимпиады-2018 проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Играх. Об этом говорится в выписке из регламента соревнований Международного олимпийского комитета, касающейся правил поведения болельщиков на объектах Игр. Также МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.
Опрос
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/473634-mok-olimpiada-flag-zapret
Mao11
На одном из давних хоккейных чемпионатов на трибунах появился флаг Бразилии и ни один человек не возмущался и жалоб не строчил,а по телевидению показали и комментаторы просто рассудили, что бразильские болельщики пришли посмотреть новый и неизвестный для них вид спорта и всё,почему флаг России как то может на трибунах кого то раздражать, видимо только тех нацистов из МОК которые свои нацистские из Бухенвальда и Освенцима взгляды вынесли и сейчас сделали популярными в мире.
13:09
IP67POL
SSNA7 Россия к сожалению не участвует в этих ОИ , едет команда OAR
12:36
daco29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
12:36
nefanat
Можно словаций флаг пронести, он аналогичный нашему
12:07
SSNA7
Монте-Кристо (Мститель) . Власовская тряпка вне закона... И правильно !__________Дурачок, что ли, или прикидываешься? "Нельзя проносить флаги стран, не участвующих в Олимпиаде".......Россия что, не участвует в Олимпиаде? Баран непуганный, ей Богу...
12:06
ЕвгенАлексеич
только и могут - критиковать, возмущаться, плакать , высказывать недовольство, ноту (непонятную) протеста. А реальных шагов никто не делает. Юристы с купленными дипломами и устроенные на работу по блату .... Слишком много гноя кормятся от спорта, все требуют результатов от спортсменов ,а сами палец о палец не ударят чтоб помочь и защитить.. Надо зачищать ряды "околоспортсменов"
11:56
Монте-Кристо (Мститель) .
Власовская тряпка вне закона... И правильно !
11:56
ухтышъ
Если кто из наших и теперь поедет и будет там бороться до конца, то я его вообще не пойму!! Единственно если поедут - я не против того, что бы они доехав до финиша демонстративно сняли лыжи, коньки и ушли в другую сторону, или выйдя на лед на фигурном катание, хоккее поклониться зрителям и тоже уйти с этого позорного представления под названием Олимпийские Игры... и так во всех других видах спорта!!!
11:42
zampofin
Какие еще решения должен принять МОК, чтобы чиновники наконец приняли решение послать весь этот балаган к чертям и принять решение о запрете участия в цирке под названием Олимпиада? Видимо пока МОК не примет решение кидать в спортсменов из неназванной страны какашками в обязательном порядке, так и будем высказывать озабоченности и сожаления. Тьфу, противно все это читать.
11:30
max14195
Сидите дома и на диване флагом размахивайте.
11:22
kolos249
Госдума берёт пример с руководства страны. ВВП молчит, Песков высказывает "сожаление", Лавров выражает "озабоченность". Одна болтовня! Поступков - ноль!
11:21
Raven30101979
:)) Вот и накрылась медным тазом ватная патриотическая страшилка что "мы на трибунах будем флагом махать так что все поймут откуда спортсмены". МОК по ходу тоже за нашими СМИ следит.
11:19
spetrov
Запрещать проносить флаги на трибуны они вообще не имеют никакого права. :)
11:03
4rfv5tgb
Ради прикола, кто-нибудь из болельщиков пронес бы флаг еще кого-нибудь из стран неучаствующих в ОИ. Папуа-Новая Гвиная или кто там еще, надо посмотреть. 100% что никто на это не отреагирует. Наводка дана только на российский флаг.
10:46
BlackKnight
А где была Госудма с 18 ноября 2017 года, когда было опубликовано это решение на официальном сайте ОИ? У нас в стране она тогда никого не заинтересовала, никто не потребовал объяснений, не подал в суд. А основания есть! В Олимпийской хартии подобного запрета нет! Эта уже дискриминация болельщиков по признаку принадлежности к определенной стране. Болельщиков же в применении допинга не обвиняли. Подобный запрет уже кристально чистейшая политика, тут уже безо всяких оговорок и условностей. Но ведь были ущемлены обычные болельщики, рядовые граждане, какое до них дело, правда? Другое дело сейчас, когда нас опять "обманули". Хотя почему обманули? То что две комиссии будут иметь возможность не аргументировано, по собственной воле фильтровать список приглашенных спортсменов, было известно еще в декабре. И наше руководство с этим, тогда, согласилось!
10:45
4rfv5tgb
Вообще-то МОК подложил свинью не только нашим, но и хозяевам ОИ. Т.е. теперь корейские охранники должны выискивать российские флаги и отбирать их, возможно выгонять болел с трибун. А корейцам это надо?
10:43
AndreyIvanovich
shur ФБР проверил ФИФА и УЕФА насчет коррупции. Результат известен. Что мешает ФСБ и Следственному комитету проверить МОК? Причем вообще непонятно кто дал им такие полномочия.
10:43
AndreyIvanovich
Всем плевать, что там считает С. Чепиков и тд, считать и предполагать у нас в стране 140 миллионов человек умеют, пора уже действовать и действовать жестко по отношению к этим преступным организациям , а как именно-вот это уже и есть задача так называемого руководства, чтобы жителям страны не стыдно было за то, что они русские
10:41
Сутра Бодуныч
В ДуРе только и могут,что реагировать,а не делать.
10:24
Ded vsegda odet
Да, крутая реакция!!!! А делами, поступками когда будем реагировать. Или это у нас такая многоходовка, что лет через 10 мы узнаем,что к чему.
10:18
футбол>2018
Опомнился гарнизон не пуганных идиотов!!!!МОК еще 11 декабря принял это решение!!!!
10:16
Buldozer46
Это говорит о том, что у запада и сша больше не осталось рычагов давления на Россию кроме спорта. Это когда в споре кончаются аргументы начинают переходить на личность так и в политике.
10:12
Весёлый©
Ого, и Чепиков в Думе. [поговорка про сапожника и пирожника]
10:11
Rome22
"дискриминация движения"... отреагировал, называется.....все эти чиновники трусливо несут какую-то чепуху....ни от кого из высших руководителей, ни одного внятного слова, ни одной адекватной реакции как не было, так и нет!
10:10
Beard
Очень хочется России,и Чепикову в том числе,право вето в МОК получить,по аналогии с ООН,чтобы как в тосте:"что бы у нас всё было,и нам за это ничего не было!".
10:10
maxcds
Это финиш, конечно))))
10:05
Igrok Igorek
В чем реакция этого чиновника??? Может, он хочет вернуть в МОК свои медали?
09:56
shur
ФБР проверил ФИФА и УЕФА насчет коррупции. Результат известен. Что мешает ФСБ и Следственному комитету проверить МОК?
09:55