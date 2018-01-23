Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду

спортсмены , которые не получили приглашение МОК на Российские, которые не получили приглашение МОК на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчахане даже под флагом МОК.

Как стало известно, в нем – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым.

Однако наказаны и атлеты, которые не выступали на домашней Олимпиаде.

Ниже имена, которые уже названы официально или появились в СМИ.

Звездочкой помечены атлеты с допинговыми историями в прошлом. Список обновляется.

Хоккей: Антон БЕЛОВ*, Сергей ПЛОТНИКОВ*, Валерий НИЧУШКИН, Михаил НАУМЕНКОВ, Алексей БЕРЕГЛАЗОВ.

Кто получил приглашения в сборной России по хоккею - здесь.

Биатлон: Антон ШИПУЛИН, Алексей ВОЛКОВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ, Александр ЛОГИНОВ*, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Максим ЦВЕТКОВ, Юрий ШОПИН, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Светлана МИРОНОВА, Виктория СЛИВКО, Ирина СТАРЫХ*, Ирина УСЛУГИНА, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ.

Приглашения получили только Антон БАБИКОВ, Ульяна КАЙШЕВА и Татьяна АКИМОВА.

Лыжи: Сергей УСТЮГОВ, Евгений ДЕМЕНТЬЕВ*.

Коньки: Денис ЮСКОВ*, Павел КУЛИЖНИКОВ*, Руслан ЗАХАРОВ.

По неподтвержденным данным, в мужской и женской командах вычеркнуты почти все претенденты, приглашения получат только Ольга ГРАФ, Ангелина ГОЛИКОВА и Наталья ВОРОНИНА.

Шорт-трек: Виктор АН, Владимир ГРИГОРЬЕВ, Татьяна БОРОДУЛИНА*, Евгения ЗАХАРОВА, Денис АЙРАПЕТЯН.

Фигурное катание: Ксения СТОЛБОВА (спортивные пары, с Федором Климовым), Иван БУКИН (танцы на льду, с Александрой Степановой).

Бобслей: Роман КОШЕЛЕВ, Юлия ШОКШУЕВА.

Сани: Виктория ДЕМЧЕНКО.

Прыжки с трамплина: Дмитрий ВАСИЛЬЕВ*.

В федерациях керлинга, фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта сообщили: проблем с приглашениями у их спортсменов не имеется. Нет данных по скелетону и двоеборью.

Отдельно - действующие спортсмены из числа олимпийцев России в Сочи-2014, пожизненно дисквалифицированные МОК на основании разбирательства комиссии Денниса Освальда

Лыжи: Александр ЛЕГКОВ, Евгений БЕЛОВ, Максим ВЫЛЕГЖАНИН, Алексей ПЕТУХОВ, Евгения ШАПОВАЛОВА, Никита КРЮКОВ, Александр БЕССМЕРТНЫХ, Юлия ЧЕКАЛЕВА, Анастасия ДОЦЕНКО, Наталья МАТВЕЕВА.

Коньки: Ольга ФАТКУЛИНА, Александр РУМЯНЦЕВ, Артем КУЗНЕЦОВ.

Скелетон: Александр ТРЕТЬЯКОВ, Елена НИКИТИНА, Мария ОРЛОВА, Ольга ПОТЫЛИЦЫНА.

Бобслей: Александр КАСЬЯНОВ, Ильвир ХУЗИН, Алексей ПУШКАРЕВ, Максим БЕЛУГИН.

Хоккей: Инна ДЮБАНОК, Екатерина ЛЕБЕДЕВА, Анна ШИБАНОВА, Галина СКИБА, Анна ЩУКИНА.

Сани: Татьяна ИВАНОВА.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"