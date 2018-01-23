Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчахане даже под флагом МОК.
Как стало известно, в нем – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым.
Однако наказаны и атлеты, которые не выступали на домашней Олимпиаде.
Ниже имена, которые уже названы официально или появились в СМИ.
Звездочкой помечены атлеты с допинговыми историями в прошлом. Список обновляется.
Хоккей: Антон БЕЛОВ*, Сергей ПЛОТНИКОВ*, Валерий НИЧУШКИН, Михаил НАУМЕНКОВ, Алексей БЕРЕГЛАЗОВ.
Кто получил приглашения в сборной России по хоккею - здесь.
Биатлон: Антон ШИПУЛИН, Алексей ВОЛКОВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ, Александр ЛОГИНОВ*, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Максим ЦВЕТКОВ, Юрий ШОПИН, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Светлана МИРОНОВА, Виктория СЛИВКО, Ирина СТАРЫХ*, Ирина УСЛУГИНА, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ.
Приглашения получили только Антон БАБИКОВ, Ульяна КАЙШЕВА и Татьяна АКИМОВА.
Лыжи: Сергей УСТЮГОВ, Евгений ДЕМЕНТЬЕВ*.
Коньки: Денис ЮСКОВ*, Павел КУЛИЖНИКОВ*, Руслан ЗАХАРОВ.
По неподтвержденным данным, в мужской и женской командах вычеркнуты почти все претенденты, приглашения получат только Ольга ГРАФ, Ангелина ГОЛИКОВА и Наталья ВОРОНИНА.
Шорт-трек: Виктор АН, Владимир ГРИГОРЬЕВ, Татьяна БОРОДУЛИНА*, Евгения ЗАХАРОВА, Денис АЙРАПЕТЯН.
Фигурное катание: Ксения СТОЛБОВА (спортивные пары, с Федором Климовым), Иван БУКИН (танцы на льду, с Александрой Степановой).
Бобслей: Роман КОШЕЛЕВ, Юлия ШОКШУЕВА.
Прыжки с трамплина: Дмитрий ВАСИЛЬЕВ*.
В федерациях керлинга, фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта сообщили: проблем с приглашениями у их спортсменов не имеется. Нет данных по скелетону и двоеборью.
Отдельно - действующие спортсмены из числа олимпийцев России в Сочи-2014, пожизненно дисквалифицированные МОК на основании разбирательства комиссии Денниса Освальда
Лыжи: Александр ЛЕГКОВ, Евгений БЕЛОВ, Максим ВЫЛЕГЖАНИН, Алексей ПЕТУХОВ, Евгения ШАПОВАЛОВА, Никита КРЮКОВ, Александр БЕССМЕРТНЫХ, Юлия ЧЕКАЛЕВА, Анастасия ДОЦЕНКО, Наталья МАТВЕЕВА.
Коньки: Ольга ФАТКУЛИНА, Александр РУМЯНЦЕВ, Артем КУЗНЕЦОВ.
Скелетон: Александр ТРЕТЬЯКОВ, Елена НИКИТИНА, Мария ОРЛОВА, Ольга ПОТЫЛИЦЫНА.
Бобслей: Александр КАСЬЯНОВ, Ильвир ХУЗИН, Алексей ПУШКАРЕВ, Максим БЕЛУГИН.
Хоккей: Инна ДЮБАНОК, Екатерина ЛЕБЕДЕВА, Анна ШИБАНОВА, Галина СКИБА, Анна ЩУКИНА.
Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"
Twin24
- Владимир Владимирович, почему наша страна не бойкотирует Олимпиаду? - А мне ссы в глаза,всё партнёров роса.
20:28
Twin24
"Атлеты, кстати, внакладе не останутся. В обмен на отказ от участия в Олимпиаде, им обещают щедрые премиальные – на уровне того, что они получили бы за призовые места в Корее. Так что, не удивляйтесь, если вдруг Алина Загитова или Илья Ковальчук вдруг объявят о том, что не собираются участвовать в спортивном фарсе под названием зимние Олимпийские игры. Вспомните, что мы вам об этом уже говорили…" _______________________________________________________________________________________ Мы верим твёрдо в хероев спорта!...
19:52
ksuxa
вот и поверишь..что Черноусов негласный информатор..его то чего не трогают? все принимали.. а он белый и пушистый?
19:27
usuns
Сложите 1й список со 2м - вы считаете, что у нас еще остался зимний спорт?! Через полгода думаю и фифа будет составлять "список приглашенных" - пора дасаеву, симоняну бутсы доставать из шкафа - больше никогт не пригласят)
19:22
ALEKS49
Только депутатам и чиновникам нужна эта олимпиада. Съездить за бюджетные деньги в 2-х недельную командировку - кайф.
19:08
ALEKS49
Похоже надо готовиться к ОИ. МОК всех не допустит и появятся вакансии. Главное сейчас вид спорта выбрать, где у меня шансы есть. Я правда всю жизнь в футбол играл.
19:04
Скат78
Все справедливо. Додумались мочу менять, позорище. Если бы признались и раскаялись. все бы было по другому. Но только тогда бы пришлось показать пальцем на главного инициатора этого унищения, который снова в женихи к России готовится и пинком под зад его в магадан на перевоспитание. И вот тут случилось политическо-народная импотенция. Все прогнулись под жалкого стерха. Вот и отгребаем как пологается.
18:56
За Россию без допинга!
Nikser65, ну вот кто за бойкот, пусть те и не едут:) А честные спортсмены и нормальные болельщики поедут:) Кстати, три четверти страны за отставку Ботокса, но он все еще на посту;)
18:49
Nikser65
Почти три четверти страны за бойкот. Конституционный максимум. Чего ещё надо чинушам и недоспортменам?
18:34
нет желтухе!
вытерлись разок, вытрутся и другой! Так решили в МОК и оказались правы! А кремлёвским на всё пофихх.
18:23
sacred7572
Дождались!!!! надо ехать.надо ехать призывали чиновники и прочий контингент...обосрались по полной....
18:16
КоньМорозаНеБоится
Как сказал Черчилль после прилета Чемберлена: "Нам предложили бесчестие либо войну,мы выбрали бесчестие и получим войну". А товарисчи с кремля опять будут "сожалеть". В принципе мы получили то что позволили им. Шоу будет продолжаться. Спортивная часть всего этого конечно уже давно не интересна никому
18:13
джо
То что Россия, из-за амбиций Мутко прикрывала допингеров, факт. Другое дело, что даже если бы Россия признала это и попросила прощения,не факт что простили бы. Вызывает недоумение новое назначение Мутко.
18:06
aliser
Для Новоуепинни:неужели в Кащенко разрешили интернет?
17:01
Непорочный как ТИ
а как же Почетный Гей Канады маклыквзярен и первый трансгендер-информатор вада родченкова (звучит гордо!), куда их девать?
16:58
Andre_Saratov
Полный цугцванг.
15:58
Maestro2
и еще: более чем уверен,сейчас одно издание печатное написало что позор МОК,что они принимают такие решения ,но я более чем уверен как сейчас радуются другие страны,о смотрите,они биатлонистов не пустили,а теперь и хоккеистов,спасибо МОК!!!!,но более радостнее будут спортсмены из стран Европы и других государств,что не говорили бы они типа нет,мы без России не будем соревноваться,да в камеру и на прессу они одно говорят,а в кругу и у себя наверно визжат от удовольствия:Наконец-то!Русские не приедут!!!!
15:50
svirid82
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор" ... сглатывайте, кто хотел видеть Наших спортсменов на олимпиаде. З.Ы. шоу продолжается
15:49
rafterss
Не нужно называть пропуск бойкотом, просто все снимутся по состоянию здоровья)))
15:47
rafterss
Maestro2 а зачем бойкотировать, послать человек 5 - "мы не бойкотируем" а в остальном с вами согласен. к тому же отказаться от всех взносов в мок и от всех трансляций ОИ. Нужно денежкой ударить посильнее. В Пасе уже почувствовали, вот и тут надо)))
15:46
Новоуепинни
Maestro2 Да,прошу прощения не Корстин,а КОСТНЕР. 15:10 ------------------ Ору под столом
15:45
Джин_SM(v3)
Как же грамотно спланировано всё. Кого-то отцепим, кого-то пропустим, а если первые начнут призывать к бойкоту, то вторые на них ополчатся. И начнётся грызня внутри. А как же им станет хорошо, если это случится. А там еще и паралимпийцы на подходе. Так что только общий бойкот. Но зассут ведь наверху...
15:44
Новоуепинни
исперов22081973 И запомните господа либерасты,которые здесь пишут против России и русских людей.Я люблю свою страну,а вас ненавижу.Буду гнобить и оскорблять таких уродов как вы.Валите отсюда.Это сайт для людей которые любят свою Родину и своих людей,а также гордятся,что они РУССКИЕ. 15:34 ------- Вали отсюда, либераст замаскированный! Провока-тор!
15:44
исперов22081973
Koira учи русский язык.Принимал пишется.А в попу принимала,та баба которая родила тебя в борделе
15:29
Don
Koira, научись сперва на русском языке писать очередное расщепление мозга, это российский сайт!
15:29
Баск
Это результат того, что Мутко не посадили, а назначили вицепремьером.
15:24
Koira
исперов22081973___________ А ТЫ, КАК Я ПОГЛЯЖУ ТОЛЬКО В П*ОПУ ПРИНЕМАЛА))
15:16
usuns
Maestro2>> полностью согласен! только это надо было делать еще до рио! сейчас к сожалению осталось только 2 варианта - утереться и продолжать ползать на карачках вымаливая подачки у хозяев (продлится может сколько угодно - зависит от настроения хозяев). 2й вариант - то что вы предлагаете! более радикально, болезненно, но в будущем имеет хоть какую-то перспективу! спортсменов конечно жалко, но всем нынешним лидерам уже увы помочь невозможно! я думаю, что даже тем, кто только на подходе к топам, спортивные власти не дадут жизни! остается только надеятся на юниоров и младше( по поводу медицинского центра по борьбе с допингом не соглашусь - пусть эта с_ранаявада сама деньги вкладывает! а нам надо поднимать из праха спортивную медицину и фармакологию!
15:16
John0201
Maestro2, это возможно только не в коррупционной России, к сожалению((
15:14
исперов22081973
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср-ты просто подстилка,как и та баба,что тебя родила
15:12