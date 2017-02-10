Кирхайзен показал лучший результат на этапе КМ в Саппоро, Барков - 23-й

Немец Бьерн Кирхайзен показал лучший результат на этапе Кубка мира в Саппоро. Вторым стал японец Акито Ватабе, а замкнул тройку лучших норвежец Микко Коксльен.

Лучшим из российских спортсменов стал Вячеслав Барков, который стал 23-м. Еще один представитель России Эрнест Яхин занял 29-е место.

Саппоро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Кирхайзен (Германия) - 25.59,3

2. А. Ватабе (Япония) - отставание 0,7

3. Коксльен (Норвегия) - 32,1

4. Ланге (Германия) - 34,1

5. Хуг (Швейцария) - 39,8

6. Нагаи (Япония) - 42,8

23. БАРКОВ (Россия) - 2.41,4

29. ЯХИН (Россия) - 3.42,7