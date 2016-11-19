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Владислав Третьяк: "Суперсерия - важный турнир для молодежной сборной России"

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Президент ФХР Владислав Третьяк отметил важность Суперсерии для молодежной сборной России в преддверии молодежного чемпионата мира. Команда Валерия Брагина проиграла с общим счетом 2-4 и по очкам - 5:13. Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. 

– Конечно, Суперсерия – важный турнир для нас, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Брагин имел хорошую возможность посмотреть, как действуют его подопечные в стрессовой ситуации. Главный вывод серии – у тренерского штаба есть, из кого выбирать. На семь-восемь позиций защитника есть минимум 10 претендентов, отличная конкуренция и у форвардов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3796649

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