Владислав Третьяк: "Суперсерия - важный турнир для молодежной сборной России"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил важность Суперсерии для молодежной сборной России в преддверии молодежного чемпионата мира. Команда Валерия Брагина проиграла с общим счетом 2-4 и по очкам - 5:13. Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто.

– Конечно, Суперсерия – важный турнир для нас, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Брагин имел хорошую возможность посмотреть, как действуют его подопечные в стрессовой ситуации. Главный вывод серии – у тренерского штаба есть, из кого выбирать. На семь-восемь позиций защитника есть минимум 10 претендентов, отличная конкуренция и у форвардов.