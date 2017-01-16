Владислав Сухачев: "На молодежном чемпионате мира чуть не забил в свои ворота"

Вратарь молодежной сборной России Владислав Сухачев подчеркнул, что матч за третье место на молодежном чемпионат мира со Швецией (2:1 ОТ) отложился у него в памяти. По его словам, вокруг это игры был создан максимальный ажиотаж.

– Бронзовый МЧМ крепко засел в памяти? - вопрос Сухачеву.

– Это было не то что необычно, скорее типичный момент, поскольку чемпионат мира проводился в Канаде, а там хоккей – религия. И такой ажиотаж вокруг турнира в целом – просто безумие. Неописуемое ощущение. Насколько можно было ажиотаж создать – настолько и создали, по максимуму. Конечно, на хозяев всегда ходили полные трибуны, на остальных матчах поменьше болельщиков собиралось. Но их было очень много.

– А матч с Латвией вообще запомнился?

– Это было интересно (улыбается).

– Вы же скучали большую его часть.

– Почему? Был у Дзиеркалса хороший момент. Был еще момент с клюшкой, когда чуть себе не забил, – будет о чем вспомнить. Все равно это нечто особенное, когда ты играешь на чемпионате мира. Тем более что я еще и на год младше. И не важно, какая команда тебе противостоит, Латвия или какая-нибудь другая, ты все равно выходишь и получаешь от игры удовольствие. Особенно в той атмосфере, которая вокруг матча создается.

– Что же произошло, когда себе чуть не забили?

– Счет 6:1 был, и я очень хотел помочь парням начать атаку – отдать пас под чужую синюю линию. Потому что и шайба ровно шла, и соперник побежал на смену. Манило клюшкой сыграть. Возможно, лед был не очень качественный. Получился забавный эпизод. Всякое бывает. Это все равно опыт. Главное – так больше не делать. (Игорь ЕРОНКО)

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