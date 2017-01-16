Владислав Сухачев: "Куик или Бобровский? Конечно, Боб"

Вратарь молодежной сборной России Владислав Сухачев, пришедший в хоккей из футбола в 12 лет, подчеркнул, что у него не было кумира, который заставил бы его сменить вид спорта. По словам голкипера, сейчас существует много примеров, у которых можно чему-то научиться.

– Был ли какой-то кумир, ролевая модель, приведшая вас в хоккей? - вопрос Сухачеву.

– Нет. Такого не было. Вот когда уже начал играть, стал следить за вратарями и понял, что очень много таких, у кого можно что-то почерпнуть. Их бесконечное множество. По обе стороны океана. Если кого-то выделять – Лундквист, Куик и все россияне, кто играет в НХЛ.

– Если выбирать: Куик или Бобровский?

– Конечно, Боб.

– Почему?

– Потому что русский. Тут на самом деле только один ответ может быть. Спроси вы, Бобровский или Лундквист, если объективно – как можно между ними выбирать? Они все – ведущие вратари, играют в НХЛ. Как тут выберешь? Просто каждый пропагандирует свой стиль игры, у каждого своя система. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Владислава Сухачева