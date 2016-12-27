16:49 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Владимир Плющев: "Сборная России проиграла приличной канадской команде, катастрофы нет"

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Заслуженный тренер России, наставник молодежной сборной на трех молодежных чемпионатах мира Владимир Плющев подчеркнул, что в матче молодежного чемпионата мира-2017 Канада - Россия (5:3) национальная команда крайне неактивно проявила себя в атаке. Тем не менее, специалист высказал мнение, что россиянам удастся выйти в плей-офф турнира.

 
Сегодня. Торонто. Канада - Россия - 5:3. Россияне празднуют гол.Сероватая Канада, или Чего не хватило сборной России

- Ошибки в обороне, крайне неактивная игра в нападении привели к логичному результату, - сказал Плющев. - И хоть ни одно поражение на пользу не идет, тем не менее, проиграли очень приличной канадской команде. Катастрофы нет никакой. Думаю, ребята должны выйти в плей-офф.

- В каких компонентах нужно поработать перед следующем матчем?

- По организации игры нужно заострить внимание на действиях в своей зоне, потому что слишком много суеты, да и игра в меньшинстве оставляет желать лучшего. В эпизоде с пятым голом канадцев наши парни стояли и смотрели, что делают нападающие соперника. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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