Владимир Плющев: "МЧМ-2017 выявил все "лишаи" сборной России"

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, под руководством которого российские хоккеисты выиграли МЧМ-2002, заявил, что молодежный чемпионат мира 2017 года выявил многочисленные проблемы. Россияне завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место шведов.

- Вылезли, так сказать, все наши "лишаи", они видны невооруженным глазом, - цитирует "Р-Спорт" Плющева. - Подготовка резерва на сегодняшний день, мягко говоря, неэффективна, и это мы увидели на чемпионате мира. Национальная команда в конце концов складывается из молодежи. Впереди Олимпийские игры, потом – еще одни. Если мы будем терять темп, заниматься не спортивными вещами в хоккее, а маркетинговыми, тогда в спортивных вещах будем проигрывать однозначно.

Как говорится, воля волей, если сил невпроворот. Вы же видели, финал Канада – США и матч за третье место - это игры с разных планет. Там был хоккей на встречных курсах, ребята великолепно владеют коньками. Защитники делают такие вещи, которые ни один из наших защитников даже представить себе не может.