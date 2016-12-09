19:13 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "У Панарина есть мужской стержень"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высоко оценил нападающего "Чикаго" Артемия Панарина. Специалист добавил, что не удивлен прогрессу форварда в НХЛ.

– Все были удивлены, что я Панарина вообще взял в Баффало, – сказал Брагин. – Говорили, он маленький, его за борт в каждой смене будут выкидывать. Но Панарин проехал с нами всю суперсерию, никого не боялся, в нем есть мужской стержень. Было ясно, что он одарен технически, понимает игру, хорош в завершении. Я тогда говорил, что как только Панарин окрепнет физически, то выйдет на другой уровень. То же самое случилось и с Зайцевым. Вырос здесь, стал лидером, уехал в НХЛ и сразу заиграл. (Михаил ЗИСЛИС)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Новоуепинни

А про остальных ничего не сказал. У них что - нету?

19:40

Новоуепинни

А у двух хоккеисток из допинг-доклада есть?

19:36

novic

"мужской стержень"-это он к чему?

19:25

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