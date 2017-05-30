Валерий Брагин: "Теперь каждый знает, кому над чем работать"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги "Кубка Черного моря". В турнире принимали участие две сборных России, а также молодежки Латвии и Швейцарии. Российскими командами со скамейки управляли ассистенты Олег Браташ и Юрий Бабенко, сам Брагин смотрел за играми с трибуны.

– Просмотрели всех кандидатов в деле, в разных игровых ситуациях, протестировали ребят, – сказал Брагин. – Теперь каждый знает, кому, над чем работать, чтобы подтянуть слабые места – в этом основной итог. Ведь кто-то из хоккеистов оправдал надежды, а кто не совсем. Сейчас по возвращении еще раз проанализируем сочинский этап подготовки и будем определяться с кругом кандидатов на следующий турнир, который пройдет в августе.

– Одна из российских сборных неожиданно уступила Латвии, это тоже полезный урок для ребят?

– Согласен с тренером команды Юрием Бабенко, который в своем комментарии после игры сказал, что надо уважать любого противника, сразу выходить на лед с правильным настроем, ведь по ходу матча в этом компоненте сложно перестроиться.

– В общем, это частность?

– Самое главное, что сбор получился очень полезным. Много работали над тактикой, и теперь все кандидаты в курсе наших игровых требований, построений. Это особенно важно для ребят, выступающих в Канаде, ведь с ними мы увидимся только на традиционной ноябрьской серии матчей со сборными канадских лиг, где минимум тренировочного процесса. А так они приедут в готовыми в тактическом плане, уже зная, как играет сборная.

– Получается, вы довольны, все по плану?

– Жаль, не все приехали в одинаковом физическом состоянии, так как многие уже были в отпуске. Но за 10 дней сбора более-менее привели всех в порядок к терниру. Все работали с желанием, видно, что все хотят попасть на чемпионат мира.