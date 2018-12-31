Валерий Брагин: "Кто сыграет в воротах с Канадой? Еще не решено"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин - о победе над Швейцарией (7:4) на молодежном чемпионате мира и о будущей игре с Канадой.
– Коваленко восстановится к матчу с Канадой?
– Да, врачи говорят, будет играть.
– Как оцените дебют Шашкова?
– Ему было тяжело. Я ему сказал играть короче смены. Меньшинство он здорово отыграл. Я думаю, он будет прибавлять от игры к игре.
– Кравцов по мастерству превосходит почти всех соперников, но пока нечасто это демонстрирует.
– Не знаю, как прокомментировать этот вопрос. Скажу, что качество его игры улучшается от матча к матчу.
– Что можете сказать о Канаде?
– Это серьезный соперник, фаворит турнира, для них это домашний чемпионат. Все понятно.
– Кто будет играть в воротах?
– Еще не решено.
– Как состояние Муранова, получившего на тренировке травму кисти?
– Она побаливает, но на игре это никак не сказывается. (Алексей Шевченко)
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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019