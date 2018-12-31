09:56 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "Кто сыграет в воротах с Канадой? Еще не решено"

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Главный тренер молодежной сборной России  Валерий Брагин - о победе над Швейцарией (7:4) на молодежном чемпионате мира и о будущей игре с Канадой.

 – Коваленко восстановится к матчу с Канадой?

 – Да, врачи говорят, будет играть.

 – Как оцените дебют Шашкова?

 – Ему было тяжело. Я ему сказал играть короче смены. Меньшинство он здорово отыграл. Я думаю, он будет прибавлять от игры к игре.

 – Кравцов по мастерству превосходит почти всех соперников, но пока нечасто это демонстрирует.

 – Не знаю, как прокомментировать этот вопрос. Скажу, что качество его игры улучшается от матча к матчу.

 – Что можете сказать о Канаде?

 – Это серьезный соперник, фаворит турнира, для них это домашний чемпионат. Все понятно.

 – Кто будет играть в воротах?

 – Еще не решено.

 – Как состояние Муранова, получившего на тренировке травму кисти?

 – Она побаливает, но на игре это никак не сказывается. (Алексей Шевченко)

 Полная версия материала - здесь.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

 Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею

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https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/

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