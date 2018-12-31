Валерий Брагин: "Кто сыграет в воротах с Канадой? Еще не решено"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин - о победе над Швейцарией (7:4) на молодежном чемпионате мира и о будущей игре с Канадой.

– Коваленко восстановится к матчу с Канадой?

– Да, врачи говорят, будет играть.

– Как оцените дебют Шашкова?

– Ему было тяжело. Я ему сказал играть короче смены. Меньшинство он здорово отыграл. Я думаю, он будет прибавлять от игры к игре.

– Кравцов по мастерству превосходит почти всех соперников, но пока нечасто это демонстрирует.

– Не знаю, как прокомментировать этот вопрос. Скажу, что качество его игры улучшается от матча к матчу.

– Что можете сказать о Канаде?

– Это серьезный соперник, фаворит турнира, для них это домашний чемпионат. Все понятно.

– Кто будет играть в воротах?

– Еще не решено.

– Как состояние Муранова, получившего на тренировке травму кисти?

– Она побаливает, но на игре это никак не сказывается. (Алексей Шевченко)

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