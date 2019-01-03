В Госдуме назвали провокацией публикацию канадских СМИ, сравнивших победу финнов на МЧМ с оккупацией Карелии

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" публикацию в Инстаграме канадского телеканал TSN. Она посвящена победе сборной Финляндии над Канадой в четвертьфинальном матче МЧМ-19 (2:1 ОТ). Трое финских хоккеистов изображены на фоне карты с оккупированной Восточной Карелией в ходе в Великой Отечественной войны.

Во Вторую мировую войну Финляндия стала союзником нацистской Германии и воевала против СССР. В 1941 году противник захватил Петрозаводск, Выборг и другие города, а также участвовал в блокаде Ленинграда. Советские войска освободили территории только в 1944 году, в этот трехлетний промежуток и появилась карта, которую опубликовал TSN.

– Неужели канадцы таким образом мстят русским за поражение на групповом этапе? Ведь та неудача стоила кленовым листьям первого места в группе и более легкого соперника в первом раунде плей-офф, – вопрос Свищеву.

– Это чистая провокация, чтобы поиграть на нервах наших болельщиков, функционеров и хоккеистов, – начал Свищев. – Официальным лицам нужно обязательно отреагировать, выразить протест. Но ни в коем случае это дело не должно касаться наших хоккеистов. Впереди у них решающие матчи, так что они не должны ощущать морального давления из-за этого. Те люди, которые опубликовали и подстроили это, должны понимать, что никакое отношение к спорту эта публикация с картой Карелии во время войны не имеет. Такие провокационные публикации появляются во время важных турниров и матчей – такое было и перед началом чемпионата мира по футболу. Такие вещи нужно пресекать. Но еще раз отмечу – наши ребята шикарно играют, ими гордится вся страна. Эта публикация нисколько не повлияет на результаты чемпионата мира.

Напомним, что Канада впервые в истории останется без медалей на домашнем молодежном чемпионате мира. Нынешний турнир – 13-й по счету, проводимый в Канаде.

В полуфинале сборная Финляндии сыграет со Швейцарией, которая ранее победила Швецию (2:0). Второй полуфинал – Россия против США. (Игорь Новиков)

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