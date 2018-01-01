Словакия обыграла Данию и вышла в плей-офф МЧМ

Сборная Словакии обыграла Данию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 5:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Милош Роман.

Эта победа позволила Словакии выйти в плей-офф турнира с четвертого места в группе. Третьей в группе В стала Финляндия, вторыми - США, первое место заняла Канада.

Молодежный чемпионат мира

Группа В

Словакия - Дания - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Бликфельд - 1 (бол., Краг, Рендбьерг), 4:46 - 0:1. Роман - 1 (Тамаси), 11:42 - 1:1. Фехервари - 1 (Ружичка, Бучек), 29:38 - 2:1. Роман - 2 (мен.), 34:38 - 3:1. Бучек - 3 (Фехервари), 44:06 - 4:1. Лишка - 1 (Кундрик, Соленски), 45:22 - 5:1.

Вратари: Дурны - Крог.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 40 (13+13+14) - 31 (4+14+13).

Судьи: Ансонс, Тафтс.

1 января. Баффало. HarborCenter. 1419 зрителей.