02:23 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Слепец оформил хет-трик голом в пустые ворота. Форварду ассистировал вратарь Кочетков

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Молодежная сборная России забросила пятую шайбу в ворота Швейцарии в матче за 3-е место чемпионата мира. Кирилл Слепец в концовке третьего периода поразил пустые ворота, оформив хет-трик и сделав счет 5:2. Ассистировал ему вратарь Кочетков. 

Трансляция матча Россия – Швейцария

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