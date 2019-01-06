Слепец оформил хет-трик голом в пустые ворота. Форварду ассистировал вратарь Кочетков

Молодежная сборная России забросила пятую шайбу в ворота Швейцарии в матче за 3-е место чемпионата мира. Кирилл Слепец в концовке третьего периода поразил пустые ворота, оформив хет-трик и сделав счет 5:2. Ассистировал ему вратарь Кочетков.

Kirill Slepets gets the empty netter and it's over. Middle bar and out. Hat-trick. 5-2. #WJC2019 pic.twitter.com/RouYRKouX6 – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 5 января 2019 г.

Трансляция матча Россия – Швейцария

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