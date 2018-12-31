Швейцария забросил третью шайбу в ворота России. Видео

Молодежная сборная Швейцарии забросила третью шайбу в матче молодежного чемпионата мира против России. В начале второго периода 19-летний нападающий Марко Леманн сделал счет 3:1, оформив дубль.
Marco Lehmann is having a career night, giving Switzerland a 3-1 lead. A terrible play by Vasili Podkolzin resulted in the goal. #WJC2019 pic.twitter.com/U6rvYNrjpu– Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 декабря 2018 г.
Трансляция матча Швейцария – Россия
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею
Опрос
Кто выиграет молодежный чемпионат мира по хоккею-2019?
Загрузка...