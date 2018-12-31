05:10 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Швейцария забросил третью шайбу в ворота России. Видео

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Молодежная сборная Швейцарии забросила третью шайбу в матче молодежного чемпионата мира против России. В начале второго периода 19-летний нападающий Марко Леманн сделал счет 3:1, оформив дубль.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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