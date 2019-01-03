Сборная Швеции не смогла выйти в полуфинал МЧМ впервые с 2006 года

Молодежная сборная Швеции в четвертьфинале МЧМ-2019 уступила Швейцарии - 0:2. Команда не смогла выйти в полуфинал турнира впервые с 2006 года, когда проиграла финнам в овертайме - 0:1.

Сборная Швейцарии в последний раз играла в полуфинале в 2010 году, где уступила Канаде - 1:6.

В этом году швейцарцы в полуфинале сыграют с победителем пары Канада - Финляндия.

Россия - Словакия: прямая видеотрансляция четвертьфинала МЧМ-2019 - live!

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