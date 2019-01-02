Россия - Словакия: прямая видеотрансляция четвертьфинала молодежного чемпионата мира-2019

В ночь со 2 на 3 января на молодежном чемпионате мира по хоккею-2019 проходят матчи первого раунда плей-офф. В заключительном четвертьфинале встречаются сборные России и Словакии. Начало игры в Ванкувере на Rogers Arena – 6.30 3 января (время московское).

"СЭ" покажет матч Россия – Словакия в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.

Эфир будет доступен на этой странице с любого удобного устройства. Запись трансляции останется в этом плеере сутки после игры.

Четвертьфинальные пары МЧМ-2019

Россия – Словакия (3 января, начало – 6.30, время московское, Ванкувер)

США – Чехия (3 января, 4.00, Виктория)

Швеция – Швейцария (3 января, 0.00, Виктория)

Канада – Финляндия (3 января, 2.30, Ванкувер)

В 1/2 финала сыграют победители пар Россия/Словакия – США/Чехия и Швеция/Швейцария – Канада/Финляндия. Полуфиналы пройдут в ночь с 4 на 5 января по московскому времени, матч за 3-е место и финал – в ночь с 5 на 6 января.

После матча Россия – Словакия на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры и видео голов (хайлайты), репортаж спецкора "СЭ" в Ванкувере Алексея Шевченко, а также мнения тренеров, хоккеистов, экспертов и другие материалы наших авторов об играх МЧМ.

Россия – Словакия: молодежный чемпионат мира-2019, 3 января 2019, онлайн-трансляция и статистика четвертьфинальной игры доступна в матч-центре

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