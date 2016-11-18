20:45 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Сборная России 8 декабря начнет подготовку к МЧМ-2017

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что молодежная сборная 8 декабря приступит к подготовке к МЧМ-2017. Турнир состоится в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная России в группе сыграет против США, Канады, Словакии и Латвии. 

- Сбор нашей молодежной команды начинается 8 декабря. В состав вольются многие игроки, постепенно выходящие на ведущие роли в КХЛ, - приводит ТАСС слова Третьяка. - В частности, звено Капризов - Воробьев - Полунин, защитник СКА Егор Рыков, вратарь Илья Самсонов и многие другие.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3796632

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