Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира

Сборная Канады обыграла команду Швеции со счетом 3:1 в финале молодежного чемпионата мира.

Решающую шайбу забросил Тайлер Стинберген за две минуты до конца встречи, также отличились Диллон Дюбе и Алекс Форментон. У шведов единственный гол на счету Тима Содерлунда.

Канадцы не побеждали на турнире с 2015 года, шведы в третий раз за последние пять лет забирают с МЧМ серебряные медали.

Молодежный чемпионат мира

Финал

Швеция – Канада – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Дюбе - 2 (Киру, Стил), 21:49 - 0:1. Седерлунд - 1 (мен., Л. Линдстрем, Бреннстрем), 33:07 - 1:1. Стинберген - 1 (Тимминс), 58:20 - 1:2. Форментон - 1 (п.в., Мете), 58:46 - 1:3.

Вратари: Густавссон (58:27 - 58:46, 59:04 - 59:09) - Харт.

Штраф: 22 - 2.

Броски: 36 (16+9+11) - 28 (9+9+10).

Судьи: Каукокари, Шир.

6 января. Баффало. KeyBank Center. 17544 зрителя.