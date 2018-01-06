Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира

Сборная Канады обыграла команду Швеции со счетом 3:1 в финале молодежного чемпионата мира.
Решающую шайбу забросил Тайлер Стинберген за две минуты до конца встречи, также отличились Диллон Дюбе и Алекс Форментон. У шведов единственный гол на счету Тима Содерлунда.
Канадцы не побеждали на турнире с 2015 года, шведы в третий раз за последние пять лет забирают с МЧМ серебряные медали.
Молодежный чемпионат мира
Финал
Швеция – Канада – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Дюбе - 2 (Киру, Стил), 21:49 - 0:1. Седерлунд - 1 (мен., Л. Линдстрем, Бреннстрем), 33:07 - 1:1. Стинберген - 1 (Тимминс), 58:20 - 1:2. Форментон - 1 (п.в., Мете), 58:46 - 1:3.
Вратари: Густавссон (58:27 - 58:46, 59:04 - 59:09) - Харт.
Штраф: 22 - 2.
Броски: 36 (16+9+11) - 28 (9+9+10).
Судьи: Каукокари, Шир.
6 января. Баффало. KeyBank Center. 17544 зрителя.
Электросталец
брокдорф веймарский, опять ярлыки вешаешь, тебя кто звал, лишенец?
14:04
bvp
"Штраф: 22 - 2." - такого не бывает.
12:21
shpasic
Tribunal Z, конечно, не смотрю! как и многие нижеотписавшиеся через несколько часов после окончания матча))
11:56
Tribunal Z
shpasic штрафное время такое, будто бы СКА играл в КХЛ)___===== ТЫ ХОТЬ МАТЧИ ТО СМОТРИШЬ И СТАТИСТИКУ? СУДЯ ПО РЕПЛИКЕ НЕТ. ТАК ВОТ СОВЕТУЮ ГЛАЗА РАЗУТЬ И ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ.
11:54
Брокдорф
Thomas_Boy_ Sправедливый ___________ Я симпатизировал, конечно, чехам и шведам. Потому как их не тащат. А канадцев тащат. Например, с чехами второе или третье удаление было очень спорным. А шведы сегодня в какой-то момент вообще офонарели от такого судейства. Вот уверен, что на будущий год что-то в этом роде опять повторится и буду следить за судейством оченно сильно. Надоели уже эти дешевые победы. ------ И самое главное пиши свой нытьевый бред ( только в полном объеме - он бесценен ) в спортивный суд и в ООН, ну и участковому психиатру тоже -))))
11:42
shpasic
штрафное время такое, будто бы СКА играл в КХЛ)
11:34
Гаттузо Крут!!!!!!#!
позорных кэнаков в чемпионы затащили купленные судейки! Тут и обсуждать нечего.
10:59
tigana.1982
Канадцы конечно на этом ЧМ были сильнее всех. Но факт еще и в том, что канадцев, когда надо, всегда подтаскивают судейки.
09:53
Thomas_Boy_
Или ты будешь говорить, что Канада отскочила потому, что не перебросала шведов?))
09:22
Thomas_Boy_
Бней Иегуда ____________ Ну я надеюсь, до тебя дошел мой урок, юный падаван?)))
09:21
Бней Иегуда
Thomas_Boy_ Что, Смока, броски будем считать? Кто кого перебросал сегодня? 08:51 ------------------------------ Ну ты же сам мне рассказывал, что примитивые канадцы бросают изо всех позиций, а интеллектуалы-шведы разыгрывают основательно, дуремарушка.))
09:10
Кол Колыч
смотрел матч, на зрение не жалуюсь, судьи помогали канадцам...по хер на тех, кто считает иначе
09:03
Thomas_Boy_
Ааа, вот и дурачок подтянулся.))) Что, Смока, броски будем считать? Кто кого перебросал сегодня?
08:51
Thomas_Boy_
Команды-то равные играли, только одни почему-то чуть поровнее.
08:51
Бней Иегуда
Нытьё Томаса-боя бесценно.))
08:50
Thomas_Boy_
skua __________ Какое тут нытье? Если ты не видишь, что Канаду в нужный момент подтаскивают, ты слепой.
08:47
skua
Thomas_Boy_ Сколько можно ныть на счет судей ? Это было и против Чехов и сейчас тут. Чехи сами даже не спорили на счет первых трех удалений, зато ты по ТВ все луче видел чем люди на площадке. Что мешало чехам забивать в своих powerplay ? Кто их заставлял выбрасывать шайбу за стелко? На счет финала. Играли две равные команды, понятно, что будет много спорных моментов. Канадцы хоть и меньше бросали, но были более активней, соответсвенно Шведы оборонялись и порой приходилось фолить. Напомню, это международные пралива, не NHL, и оба судьи было из ЕВРОПЫ!!! Ну сколько можно ? Кубок Мира судять североамериканцы... засудят...судят европецы снова что-то не так ... Как ? Как же нужно сосудить тогда чтобы с экрана ТВ казалось, что все по честному ?? Thomas_Boy_ эти все стоны для слабых....
08:44
Thomas_Boy_
Sправедливый ___________ Я симпатизировал, конечно, чехам и шведам. Потому как их не тащат. А канадцев тащат. Например, с чехами второе или третье удаление было очень спорным. А шведы сегодня в какой-то момент вообще офонарели от такого судейства. Вот уверен, что на будущий год что-то в этом роде опять повторится и буду следить за судейством оченно сильно. Надоели уже эти дешевые победы.
08:14
Sправедливый
Вообще, судейская тема сложная... Понятно, что каждый останется при своём мнение, в зависимости от того кому симпатизировал. Хотя, я уже по ходу финала несколько раз менял свои симпатии. ))) И очень хотел, чтобы шведы сняв вратаря, сравняли счёт... Так вот, вне зависимости от судейства, канадцы играли отлично на этом МЧМ и по-любому заслужили победу не меньше, чем кто бы то ни было!
07:53
Sправедливый
Thomas_Boy_, По поводу матча с чехами. Если уж на то пошло, то по твоей логике, сначала судьи там помогли чехам. ))) Потому как, уже при счёте 0:1, дали для начала удаление канадцам. Кто виноват, что чехи свою попытку не реализовали? Забивай и поведёшь 2:0. Затем канадцы реализовали подряд две своих. И тут снова (опять-таки, по твоей логике) судьи дали удаление канадцам (в начале второго периода, при счёте 2:1). Хотели игру подравнять. Однозначно! ))) Но чехи снова его не реализовали. Кто опять виноват то? Затем канадцы в третий раз подряд реализовали своё большинство ... Там судьи вместо канадцев заталкивали шайбы в чешские ворота, что ли? ))) Ну что поделать, если канадцы уж больно здОрово реализовывали свои попытки в том полуфинале? ... И я тоже видел оба матча, причём, полуфинал дважды. )))
07:43
krab9611
Пример: клюшка канадца под мышкой у шведа, канадец опрокидывает шведа. Судья находящийся прямо перед ними разводит руки. Через некоторое время канадец при прорыве вдоль борта падает охватив клюшку шведского защитника, тут же удаление. Нарушения то одинаковые.
07:29
Thomas_Boy_
Sправедливый __________ Слушай, я обычно к судьям лоялен. Но тут все очевидно. Одна команда получает удаления, вторая не получает. Обе играют одинаково аккуратно, как мне показалось. С чехами, когда было надо, канадцам тоже помогли. И ты меня не переубедишь, потому как я видел оба этих матча. Канадцы стали похожи на "Реал" с "Барселоной" в чемпионате Испании. Они достаточно сильны, чтобы побеждать без помощи извне. Но когда надо, судьи помогут.
07:28
krab9611
Ну например момент во втором периоде когда клюшка канадца под мышкой у шведа, он его опрокидывает, судья тут же в метре от них разводит руки, а через минуту канадец при прорыве вдоль борта обхватив клюшку шведа падает и тут же удаление. Нарушения то одинаковые.
07:26
Sправедливый
Thomas_Boy_, По сути, у канадцев было, как раз, два большинства (на 51 и 55 минутах). Не надо тупо смотреть в протокол. Да, на последней минуте шведы схватили ещё 2+10, психанув на свою неудачу. А что не надо было удалять за такое? Так то там вообще двум игрокам надо было давать малый штраф... Что касается вообще количества удалений, то в данной игре оно вытекает из разного игрового подхода. Повторюсь, канадцы лезли в единоборства, зачастую даже зря (можно было и в пас поиграть), а вот шведы играли более осторожно, размеренно. Отсюда "ноги растут", а не от какого то вымышленного судейского беспредела. Ты сам то вспомни, а где и за что, надо было удалять (и не удалили) канадцев? Я вообще не понимаю, почему команда которая играет в разы активнее других, должна удаляться столько же. Привыкли, что у нас судьи обязательно равняют штрафное время и судим по этим лекалам. Ну глупо же...
07:21
krab9611
Шведы возили канадцев два периода. Но тут как обычно помогли самые честные и справедливые судьи в мире.
07:17
Thomas_Boy_
Шведы вообще начали период в меньшинстве. Потом были еще два удаления, непосредственно перед голом. А потом еще два удаления. Вывод один: если кто-то считает, что к канадцам судьи относились как ко всем остальным, то этот кто-то очень наивен. Их очень хотели видеть чемпионами.
07:15
Romka3101
Thomas_Boy_...В третьем периоде было 2 удаления непосредственно перед победной шайбой канадцев.А последние 2 были уже на 60-й минуте,когда игра уже была сделана
07:08
Thomas_Boy_
В третьем периоде было не два удаления, если что. Но вообще странно немного, что начиная со второго периода канадцев совсем перестали удалять. То есть, вообще. Ну да, канадцы хорошо провели чемпионат. Но взгляните трезво: в нужный момент судьи одевали красные свитера с кленовым листом.
06:55
Sправедливый
Канадцев с победой. Шведы чуток не дотерпели, но к концу матча бросалось в глаза, что именно канадцы больше хотели выиграть, не доводя матч до доп. времени... Это (чтобы не говорили) видно и по нарушениям, канадцы просто лезли, в отличии от шведов... Кстати, параллельно смотрел матч в Оттаве, где красивый камбек совершили "сенаторы". Так вот, там канадец (игравший в схожей красной форме) Дюшен забросил победную шайбу в ОТ одновременно с победным голом канадцев на МЧМ... )))
06:36
Алексей Х
Два удаления это не весь период,не?)
06:36