Россия - США: все голы полуфинала МЧМ-2019, которые грустно пересматривать

Молодежная сборная России уступила США в матче 1/2 финала чемпионата мира (1:2). В составе американцев голами отметились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, а единственную шайбу россиян забросил Григорий Денисенко.

Соперник сборной России по матчу за 3-е место станет известен во встрече Швейцария - Финляндия. Начало в 4.00 по московскому времени.

Gorgeous shot by Grigori Denisenko (@FlaPanthers) to get the Russians on the board -- he's scored in four consecutive games!#WorldJuniors pic.twitter.com/RMGWElTsDQ – TSN (@TSN_Sports) 4 января 2019 г.

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