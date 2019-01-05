02:40 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Россия - США: все голы полуфинала МЧМ-2019, которые грустно пересматривать

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Молодежная сборная России уступила США в матче 1/2 финала чемпионата мира (1:2). В составе американцев голами отметились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, а единственную шайбу россиян забросил Григорий Денисенко.

Соперник сборной России по матчу за 3-е место станет известен во встрече Швейцария - Финляндия. Начало в 4.00 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
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