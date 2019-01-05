Россия - США: все голы полуфинала МЧМ-2019, которые грустно пересматривать

Молодежная сборная России уступила США в матче 1/2 финала чемпионата мира (1:2). В составе американцев голами отметились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, а единственную шайбу россиян забросил Григорий Денисенко.
Соперник сборной России по матчу за 3-е место станет известен во встрече Швейцария - Финляндия. Начало в 4.00 по московскому времени.
Oliver Wahlstrom (@BCHockey & @NYIslanders) scores his second of the tournament, and it's 1-0 for Team USA!#WorldJuniors pic.twitter.com/GsCmQTrjJ0– TSN (@TSN_Sports) 4 января 2019 г.
Power-play goal for Alexander Chmelevski (@Ottawa67sHockey & @SanJoseSharks), off the assist from Jack Hughes 👀#WorldJuniors pic.twitter.com/IUK84PmY8M– TSN (@TSN_Sports) 4 января 2019 г.
Gorgeous shot by Grigori Denisenko (@FlaPanthers) to get the Russians on the board -- he's scored in four consecutive games!#WorldJuniors pic.twitter.com/RMGWElTsDQ– TSN (@TSN_Sports) 4 января 2019 г.
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