Олег Браташ: "Критика сборной? Можно прислушиваться к профессионалам, но их не так много"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ в преддверии матча группового турнира МЧМ-2018 против команды Швейцарии отметил, что в команде еще не определились с вратарем на следующий матч. Также специалист сказал, что нужно прислушиваться лишь к критике со стороны профессионалов.

– Что с вратарем на завтрашний матч?

– Стадия решения еще не закончилась.

– Михаил Бердин опять отдельно катался, вы будете выбирать между Мельничуком и Сухачевым?

– Не факт, между всеми тремя голкиперами будем выбирать.

– Какая главная ошибка, который подвела нашу сборную вчера?

– Главная причина поражения лежит на поверхности: мы в равных составах проиграли 0:2, а при формате "пять на пять" при всех недостатках и ошибках мы-то победили 4:3. Хотя провели встречу не лучшим образом.

– Очень много критики из России. Читали ее?

– Здесь вопрос в том, кто критикует. Есть люди, к чьему мнению можно прислушаться – профессионалы – но их не так много. Все остальное лучше не читать.

– Сегодня была очень активная тренировка сборной, много стыков. Хотели, чтобы ребята проснулись?

– Нет, просто обычный выбор стиля тренировки исходя из того, когда и с кем у нас следующая игра, ничего особенного. (Алексей ШЕВЧЕНКО)