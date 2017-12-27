Олег Браташ: "Критика сборной? Можно прислушиваться к профессионалам, но их не так много"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ в преддверии матча группового турнира МЧМ-2018 против команды Швейцарии отметил, что в команде еще не определились с вратарем на следующий матч. Также специалист сказал, что нужно прислушиваться лишь к критике со стороны профессионалов.
– Что с вратарем на завтрашний матч?
– Стадия решения еще не закончилась.
– Михаил Бердин опять отдельно катался, вы будете выбирать между Мельничуком и Сухачевым?
– Не факт, между всеми тремя голкиперами будем выбирать.
– Какая главная ошибка, который подвела нашу сборную вчера?
– Главная причина поражения лежит на поверхности: мы в равных составах проиграли 0:2, а при формате "пять на пять" при всех недостатках и ошибках мы-то победили 4:3. Хотя провели встречу не лучшим образом.
– Очень много критики из России. Читали ее?
– Здесь вопрос в том, кто критикует. Есть люди, к чьему мнению можно прислушаться – профессионалы – но их не так много. Все остальное лучше не читать.
– Сегодня была очень активная тренировка сборной, много стыков. Хотели, чтобы ребята проснулись?
– Нет, просто обычный выбор стиля тренировки исходя из того, когда и с кем у нас следующая игра, ничего особенного. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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- Олег Браташ
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Maxdmit
"в равных составах" и "при формате "пять на пять"" - это разве не одно и то же?
23:07