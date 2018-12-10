Названы сочетания, в которых тренируются хоккеисты молодежной сборной России

Сегодня молодежная сборная России проводит тренировку в УТЦ "Новогорск". Стали известны сочетания, в которых работает команда.

Вратари: Амир Мифтахов, Даниил Тарасов, Петр Кочетков.

"Белые": Даниил Журавлев – Савелий Ольшанский, Александр Яремчук – Павел Шэн – Степан Старков.

"Синие": Макар Хабаров – Марк Рубинчик, Иван Муранов – Артем Галимов – Кирилл Слепец.

"Красные": Илья Морозов – Александр Романов, Григорий Денисенко – Виталий Кравцов – Николай Коваленко.

"Зеленые": Евгений Калабушкин – Даниил Валитов, Кирилл Марченко – Евгений Каницкий – Артем Николаев.

"Оранжевые": Антон Малышев – Артем Волков, Владислав Цицюра – Иван Морозов – Никита Шашков.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории (Канада).