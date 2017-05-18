Молодежная сборная России приступила к тренировкам в Сочи

Молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина начала учебно-тренировочный сбор в Сочи, информирует официальный сайт ФХР. По его окончании команда двумя составами примет участие в ежегодном международном турнире "Кубок Черного моря" (26-29 мая, Сочи).

Тренерский штаб разбил 50 игроков на две команды – Россия (красные) и Россия (белые).

Россия (красные), тренер – Олег Браташ:

вратари – Г. Кузнецов, Мельничук, Шарапов;

"красные" – Дронов – Макеев, Алтыбармякан – Мальцев – Абрамов;

"синие" – Минулин – Зайцев, Соколов – Швырев – Веряев;

"зеленые" – Алексеев – Карпухин, Лавриненко, Попугаев – Рассейкин – Кара;

"черные" – Калинин – Шепелев, Манукян – Шолохов – Полодян, Кошурников.

Россия (белые), тренер – Юрий Бабенко:

вратари – Коновалов, Лозебников, Райко;

"красные" – Афанасьев – Ковалев, Косаренков – Мещеряков – В.Кузнецов;

"синие" – Саморуков – Рубинчик, Каюмов – Иванов – Кукштель;

"зеленые" – Курашов – Шепельков, Кривошеев, Чехович – Колтыгин – Слепец;

"белые" – Семин – Богатов, Ревацкий – Моисеев – Торопченко, Иванюженков.

До окончательных заявок команд на турнир в составе еще могут быть произведены изменения.