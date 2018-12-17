Молодежная сборная приступила к тренировкам в Канаде

Молодежная сборная России под руководством главного тренера Валерия Брагина​ приступила к тренировкам на заключительном этапе подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января, сообщает сайт ФХР.

В первый день занятий на льду арены в городе Вернон команда работала в следующих сочетаниях:

Вратари: Кочетков, Мифтахов, Тарасов.

"Белые": Журавлев – Ольшанский, Старков – Шэн – Яремчук;

"Синие": Валитов – Рубинчик, Муранов – Галимов – Слепец;

"Красные": Романов – Ил.Морозов, Денисенко – Кравцов – Коваленко;

"Зеленые": Калабушкин – Волков, Марченко – Ив.Морозов – Николаев;

"Оранжевые": Саморуков, Чехович – Хованов – Шашков.

Защитник Александр Алексеев и нападающий Клим Костин, которые также входят в число кандидатов на участие в МЧМ, приступят к работе с командой чуть позднее.

В понедельник в расписании сборной значатся две тренировки, а во вторник молодежка в соседней Келовне проведет первый из трех запланированных контрольных матчей. Игра Россия – Швеция начнется 19 декабря в 4.00 по московскому времени.

До старта чемпионата мира молодежная сборная проведет три контрольных матча:

19 декабря. 4.00 (мск). Келовна. Россия – Швеция

21 декабря. 4.00. Кэмлупс. Россия – США

24 декабря. 3.30. Бернабю. Россия – Швейцария